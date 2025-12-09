Defesa de Bolsonaro pede que Moraes autorize cirurgia e prisão domiciliar

247 - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) apresentou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido para que o ex-mandatário seja autorizado a passar por cirurgia e deixar a unidade prisional para internação hospitalar. No documento encaminhado ao STF, os advogados sustentam que laudos médicos anexados comprovariam a gravidade do quadro clínico, motivo pelo qual pedem que Bolsonaro seja transferido para o hospital DF Star e permaneça internado pelo período indicado pelos profissionais de saúde. As informações são do G1.

Pedido de cirurgia e permanência hospitalar

A defesa argumenta que o ex-mandatário necessita de procedimentos cirúrgicos considerados urgentes. No texto enviado à Corte, os advogados escreveram que “diante de todo o exposto, das provas médicas acostadas e da excepcional gravidade do quadro clínico apresentado, requer a Vossa Excelência: Autorização e remoção do Peticionário ao hospital DF Star, a fim de que possa ser submetido às intervenções cirúrgicas indicadas pelos médicos responsáveis pelo seu tratamento, bem como sua permanência no hospital pelo tempo necessário".

Solicitação de prisão domiciliar humanitária

Além da cirurgia, o pedido inclui a substituição da prisão atual por prisão domiciliar humanitária, acompanhada de monitoramento eletrônico. Os advogados afirmam que a medida estaria alinhada “com a jurisprudência firmada desta Suprema Corte e com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da proteção integral ao idoso”.

Deslocamentos médicos sem autorização prévia

A defesa também solicita autorização para que Bolsonaro possa se deslocar para tratamentos médicos sem aviso prévio ao Judiciário, devendo apenas comunicar em situações que não representem urgência. No documento, afirmam ser necessária “a autorização para deslocamento exclusivo para tratamento médico, mediante prévia comunicação, ou, em casos de urgência, com posterior justificativa”.