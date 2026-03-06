TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Defesa de Daniel Vorcaro pede ao STF investigação sobre vazamentos

      Advogados afirmam que mensagens de celulares apreendidos foram divulgadas antes mesmo de terem acesso ao conteúdo integral do material

      Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master (Foto: Divulgação)

      247 - A defesa de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de uma investigação para identificar a origem de vazamentos de informações sigilosas relacionadas à apreensão de telefones celulares no âmbito de uma investigação em curso.

      Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (6), os advogados pediram que a Corte apure quem teve acesso ao material e se houve quebra do dever de sigilo na custódia dos dados extraídos dos aparelhos.

      De acordo com a defesa, o espelhamento das informações contidas nos celulares apreendidos foi entregue aos advogados apenas em 3 de março de 2026. Na ocasião, o HD com os dados foi lacrado imediatamente na presença de autoridade policial, advogados e um tabelião, procedimento que teria sido adotado justamente para garantir a preservação do sigilo das informações.

      Apesar disso, os representantes de Vorcaro afirmam que mensagens supostamente retiradas desses aparelhos começaram a circular na imprensa antes mesmo de a própria defesa ter acesso ao conteúdo completo. Segundo a nota, diferentes veículos passaram a divulgar diálogos atribuídos aos celulares apreendidos nos últimos dias.

      Entre os materiais divulgados estariam conversas de natureza íntima e pessoal, além de mensagens que mencionariam terceiros que não têm relação com os fatos investigados. A defesa também menciona a divulgação de supostos diálogos envolvendo autoridades públicas e até o ministro do STF Alexandre de Moraes, os quais, segundo os advogados, podem ter sido editados ou retirados de contexto.

      Diante do que classificou como uma situação grave, a defesa solicitou ao STF a instauração de um inquérito para identificar a origem dos vazamentos. Também foi requerido que a autoridade policial apresente uma lista com todas as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos.

      Os advogados enfatizam que o objetivo do pedido não é investigar jornalistas ou pessoas que eventualmente tenham recebido as informações. O foco, segundo a defesa, é apurar se houve violação do dever legal de sigilo por parte de quem estava responsável pela guarda do material.

      Na nota, os advogados afirmam esperar que eventuais responsáveis por quebrar o sigilo funcional sejam identificados e responsabilizados, ressaltando que a divulgação de conteúdos privados pode expor pessoas sem ligação com a investigação e prejudicar o esclarecimento dos fatos.

      Artigos Relacionados

      Tags