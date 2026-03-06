Defesa de Daniel Vorcaro pede ao STF investigação sobre vazamentos

247 - A defesa de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de uma investigação para identificar a origem de vazamentos de informações sigilosas relacionadas à apreensão de telefones celulares no âmbito de uma investigação em curso.

Segundo nota divulgada nesta sexta-feira (6), os advogados pediram que a Corte apure quem teve acesso ao material e se houve quebra do dever de sigilo na custódia dos dados extraídos dos aparelhos.

De acordo com a defesa, o espelhamento das informações contidas nos celulares apreendidos foi entregue aos advogados apenas em 3 de março de 2026. Na ocasião, o HD com os dados foi lacrado imediatamente na presença de autoridade policial, advogados e um tabelião, procedimento que teria sido adotado justamente para garantir a preservação do sigilo das informações.

Apesar disso, os representantes de Vorcaro afirmam que mensagens supostamente retiradas desses aparelhos começaram a circular na imprensa antes mesmo de a própria defesa ter acesso ao conteúdo completo. Segundo a nota, diferentes veículos passaram a divulgar diálogos atribuídos aos celulares apreendidos nos últimos dias.

Entre os materiais divulgados estariam conversas de natureza íntima e pessoal, além de mensagens que mencionariam terceiros que não têm relação com os fatos investigados. A defesa também menciona a divulgação de supostos diálogos envolvendo autoridades públicas e até o ministro do STF Alexandre de Moraes, os quais, segundo os advogados, podem ter sido editados ou retirados de contexto.

Diante do que classificou como uma situação grave, a defesa solicitou ao STF a instauração de um inquérito para identificar a origem dos vazamentos. Também foi requerido que a autoridade policial apresente uma lista com todas as pessoas que tiveram acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos.

Os advogados enfatizam que o objetivo do pedido não é investigar jornalistas ou pessoas que eventualmente tenham recebido as informações. O foco, segundo a defesa, é apurar se houve violação do dever legal de sigilo por parte de quem estava responsável pela guarda do material.

Na nota, os advogados afirmam esperar que eventuais responsáveis por quebrar o sigilo funcional sejam identificados e responsabilizados, ressaltando que a divulgação de conteúdos privados pode expor pessoas sem ligação com a investigação e prejudicar o esclarecimento dos fatos.