Defesa de Fábio Luís nega relação com fraudes no INSS e denuncia vazamento: "crime grave"

247 - A defesa do empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, afirmou que o vazamento de documentos sigilosos relacionados à quebra de seu sigilo bancário configura um “crime grave” e reiterou que ele não possui qualquer relação com as supostas fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) investigadas por uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI).As informações são da coluna da jornalista Julia Duailibi, do G1.

Segundo os advogados, nem o empresário nem sua equipe jurídica tiveram acesso aos documentos divulgados e, por isso, afirmam que não é possível confirmar a autenticidade ou o conteúdo detalhado do material citado.

Defesa fala em crime grave após vazamento

Na nota divulgada, os advogados afirmam que a divulgação pública de dados sigilosos, caso confirmada, representa uma violação grave da legislação.

“Após votação questionável sobre quebra de sigilo sem fundamentação individualizada (predicado de qualquer medida investigativa invasiva) e concessão de medida liminar reconhecendo a ilegalidade da quebra, a imprensa informou que teria acessado documentos sigilosos, no mesmo dia em que recebidos pela CPMI do INSS”, diz o comunicado.

Os advogados acrescentam que o caso será levado às autoridades competentes. “Se ocorreu, o vazamento configura crime grave, que está sendo imediatamente comunicado a todas as autoridades competentes. Não pouparemos esforços para apurar e punir os responsáveis.”

Defesa afirma não ter acesso aos documentos

A defesa também sustenta que não teve acesso aos relatórios mencionados nas reportagens. Segundo os advogados, isso impede a verificação sobre a existência ou a veracidade das informações divulgadas.

“Quanto às informações divulgadas, é impossível avaliarmos sua existência, veracidade ou detalhamento, uma vez que Fábio Luís e sua defesa não têm acesso nem aos documentos recebidos pela CPMI, nem aos que a imprensa alega ter recebido.”

Os advogados afirmam ainda que o material divulgado não apresenta qualquer indicação de vínculo entre o empresário e as fraudes investigadas no INSS. “É gritante a ausência de menção a qualquer elemento ligado às fraudes do INSS, o alegado objeto investigativo da quebra de sigilo.”

Movimentações citadas são legais, diz defesa

De acordo com a nota, as informações tornadas públicas se referem a rendas e movimentações financeiras consideradas legais e declaradas à Receita Federal. Entre os itens mencionados estariam participações empresariais, aplicações financeiras e valores relacionados a heranças. A defesa cita empresas ligadas ao empresário, como a LLF Tech Participações e a G4 Entretenimento e Tecnologia, além de rendimentos de investimentos pessoais.

Os advogados também mencionam transferências envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, segundo a defesa, correspondem a adiantamento de herança aos filhos, devolução de despesas arcadas por Fábio Luís e empréstimo à empresa L.I.L.S. Palestras.

Relatórios financeiros podem gerar interpretações equivocadas

Outro ponto abordado na nota é a forma como parte das informações foi divulgada, especialmente quando se menciona a chamada “soma de movimentações” em relatórios financeiros.

Segundo os advogados, esse tipo de cálculo não representa valores líquidos efetivamente recebidos, pois uma mesma quantia pode aparecer várias vezes ao longo das operações bancárias.

“Um mesmo valor pode ser registrado seis ou mais vezes no relatório como ‘movimento’ (recebimento, envio de conta corrente para conta investimento, aplicação, retorno para conta, retirada etc.), de forma que a ‘soma de movimentações’ excede, em múltiplas vezes, os valores efetivamente existentes.”

Ao final da nota, a defesa afirma que a divulgação de dados sigilosos sem comprovação de ligação com as fraudes investigadas levanta questionamentos sobre a própria legitimidade da investigação e sobre a exposição pública das informações.

“Finalmente, apontamos que o vazamento das informações sigilosas — que não indicaram nenhum vínculo com as fraudes do INSS — é a abominável concretização dos temores legítimos de que ‘investigações’ podem ser meros disfarces para manobras de interesse político.”

