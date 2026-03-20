Delação de Daniel Vorcaro amplia risco institucional e eleitoral, aponta analista

247 - A possível delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro inaugura uma nova fase de instabilidade política no país, com potencial para atingir simultaneamente os três Poderes e interferir diretamente na eleição presidencial de 2026, aponta Fábio Zambeli, diretor-geral da Athos, agência de Public Affairs do Grupo In Press.

O analista avalia que a formalização do acordo representa “a maior ameaça institucional ao ciclo político de 2026”, ao destacar que o alcance da colaboração “não se limita ao Congresso Nacional ou ao processo eleitoral” e pode atravessar diferentes esferas de poder.

Nesta quarta-feira (19), Vorcaro foi transferido da Penitenciária Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal na capital. A decisão, autorizada pelo ministro André Mendonça, foi acompanhada da assinatura de um termo de confidencialidade entre a defesa, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, configurando os primeiros passos para a celebração do acordo de colaboração premiada.

A mudança na condução da defesa, agora sob responsabilidade do criminalista José Luís Oliveira Lima, é vista como um indicativo de que a colaboração passou a ser o principal caminho jurídico. O modelo em negociação também é considerado atípico, ao envolver simultaneamente a Polícia Federal e o Ministério Público.

Segundo a análise, o caso apresenta ramificações amplas e sensíveis. “As ramificações do Banco Master não se contêm num único Poder ou esfera institucional”, alcançando o sistema financeiro, o Congresso, o Executivo e, possivelmente, o Judiciário.

A dinâmica da delação deve se estender por meses e ocorrer em paralelo ao calendário eleitoral. A expectativa é de formalização do acordo em abril, seguida pela apresentação de provas e relatos, com desdobramentos investigativos ao longo do segundo semestre.

Esse cronograma coincide com momentos decisivos da eleição. As convenções partidárias começam no fim de julho, enquanto o primeiro turno está previsto para domingo (4) de outubro e o segundo turno para domingo (25). Para Zambeli, essa sobreposição cria “um cenário de incerteza estrutural sem paralelo recente na democracia brasileira”.

O impacto eleitoral pode ser direto. Em um ambiente de disputa acirrada, a realização de operações policiais em momentos estratégicos pode alterar o equilíbrio entre candidaturas. A análise destaca que “uma operação policial na véspera de um dos turnos, dependendo do alvo, poderia definir a eleição”.

Como as conexões investigadas atravessam diferentes campos políticos, os efeitos tendem a ser difusos. Nenhum grupo estaria imune a eventuais desgastes, o que amplia o nível de imprevisibilidade da disputa.

Outro ponto de atenção, segundo a análise, é o possível alcance da delação sobre integrantes do Judiciário. Ainda que não haja confirmação de provas robustas, a simples hipótese já introduz um fator de risco relevante. O estudo aponta que essa possibilidade “introduz uma variável de risco sem paralelo recente”, especialmente porque o Judiciário é responsável pela organização e fiscalização do processo eleitoral.

A análise também destaca o impacto sobre o comportamento do eleitorado. A exposição contínua de relações entre agentes públicos e interesses privados tende a fortalecer o sentimento de rejeição ao sistema político. Segundo o documento, trata-se de um fator “potencialmente decisivo”, capaz de “redistribuir votos numa disputa que todos os levantamentos projetam dentro da margem de erro”.

No Congresso Nacional, o cenário é de pressão crescente. A delação pode atingir diretamente o bloco de centro, afetando sua capacidade de articulação. Ao mesmo tempo, parlamentares enfrentam investigações paralelas sobre emendas, o que intensifica o ambiente de crise.

A tendência, segundo a análise, é que o Legislativo reaja buscando uma agenda de maior apelo popular. Nesse contexto, propostas com forte repercussão social podem ganhar espaço, ainda que com menor rigor técnico.