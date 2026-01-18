Delação de Daniel Vorcaro entra no radar e vira ameaça real para aliados em Brasília

247 – A possibilidade de uma delação premiada de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, voltou a circular com força em Brasília depois da segunda fase da operação Compliance Zero, quando uma nova rodada de busca e apreensão reacendeu o temor de que o ex-banqueiro decida contar o que sabe sobre negócios e conexões construídas nos bastidores do sistema financeiro e do poder. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, em O Globo.

Segundo o relato publicado, a defesa de Vorcaro tende a negar a existência de tratativas, “é do jogo”, mas, desde a semana passada, a oferta de delação “entrou na roda” e chegou a ser considerada. A avaliação, no entorno do caso, é de que, se Vorcaro detalhar “o que sabe” e “o que viu” sobre operações e acordos de que participou, o estrago político pode ser grande.

O que mudou com a nova fase da Compliance Zero

A nova etapa da investigação é tratada, nos bastidores, como um ponto de inflexão por elevar a pressão processual sobre o investigado e ampliar a disputa por versões dentro do caso.

No mundo político, o cálculo é simples: delações não produzem apenas novos fatos, mas podem reordenar alianças, expor cadeias de intermediação e acionar mecanismos de autoproteção em série, sobretudo quando o alvo tem histórico de relações transversais com diversos polos de influência.