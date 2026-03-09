Delação de Vorcaro deve ser analisada após perícia em todos os celulares apreendidos

247 - A eventual negociação de um acordo de delação premiada com o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, passou a ser considerada após sua prisão mais recente, ocorrida na terceira fase da Operação Compliance Zero, realizada na semana passada. Investigadores avaliam que qualquer decisão sobre a colaboração só deverá ocorrer após a análise completa dos dados armazenados nos telefones celulares apreendidos durante as investigações.

Segundo informações publicadas pelo portal Metrópoles, a Polícia Federal pretende primeiro extrair e examinar o conteúdo de todos os aparelhos recolhidos com o empresário para compreender com maior precisão o alcance do caso e identificar possíveis envolvidos. Somente após essa etapa será discutida a viabilidade de um acordo de colaboração premiada.

Durante a prisão de Vorcaro em São Paulo, na quarta-feira (4), agentes apreenderam mais três celulares com o banqueiro. Os aparelhos permanecem lacrados e ainda não foram submetidos à perícia técnica. Com isso, chega a oito o total de dispositivos pertencentes ao empresário que serão analisados pela Polícia Federal.

A legislação brasileira permite que acordos de colaboração premiada sejam firmados tanto com o Ministério Público quanto diretamente com a Polícia Federal, conforme prevê a Lei das Organizações Criminosas. Embora não seja a prática mais frequente, a possibilidade existe e pode depender das características de cada investigação.

O advogado criminalista Paulo Suzano explica que a lei abre essa alternativa. “Apesar de não ser tão comum, a legislação prevê, sim, que o delegado de polícia possa fazer isso. Depende das especificidades de cada situação. O caso de Vorcaro é muito singular, e um alto tão inédito também deve ter soluções inéditas”, afirmou.

A perspectiva de uma eventual delação ganhou força após o vazamento de mensagens atribuídas ao empresário que indicariam proximidade com autoridades. Para que a colaboração premiada seja aceita, no entanto, o investigado precisa apresentar provas concretas que sustentem suas declarações e apontar possíveis integrantes da organização criminosa que estariam em posições superiores.

Segundo Suzano, a legislação exige que a colaboração produza resultados efetivos para as investigações. “A pessoa só envereda pela colaboração premiada caso venha a colaborar com investigação e possa trazer, entre outras coisas, a dissolução de alguma organização criminosa. O colaborador também deve entregar alguém com um poder maior do que ele na organização”, destacou.

Caso o acordo seja firmado e as informações fornecidas sejam consideradas relevantes pelas autoridades, o colaborador pode obter benefícios legais, como redução de pena de até dois terços ou até mesmo perdão judicial.

A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que não possui informações sobre eventual intenção do empresário de firmar acordo de colaboração premiada.