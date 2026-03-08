Viagem de luxo de Vorcaro no Mediterrâneo custou cerca de R$ 10 milhões

247 - Uma viagem de luxo pelo Mediterrâneo realizada em 2022 pelo empresário Daniel Vorcaro, então controlador do Banco Master, custou cerca de 1,88 milhão de euros — aproximadamente R$ 10,7 milhões na cotação da época — segundo documentos de investigações da Polícia Federal. As informações foram reveladas pela Folha de São Paulo, que também teve acesso a imagens do roteiro de alto padrão compartilhadas nas redes sociais.

O material divulgado mostra parte do estilo de vida do ex-banqueiro, preso pela segunda vez na quarta-feira (4) e investigado por suspeitas de fraudes financeiras e intimidação. A viagem incluiu festas em um superiate no Mediterrâneo e eventos em clubes exclusivos na Riviera Francesa.

Superiate, festas e DJs internacionais

De acordo com a investigação, a maior parte da despesa foi destinada ao aluguel do superiate Mad Summer, entre os dias 21 e 25 de agosto de 2022. O custo da embarcação chegou a cerca de 1,7 milhão de euros, equivalente a aproximadamente R$ 9,7 milhões na época.

Além do fretamento do iate, Vorcaro financiou a infraestrutura de festas a bordo, incluindo iluminação, equipamentos de som e cachês de artistas. Esse pacote custou 78 mil euros, quase R$ 480 mil. Entre as atrações estava o DJ francês Saint Lanvain, conhecido na cena internacional da música eletrônica.

As imagens que circularam nas redes mostram ambientes do iate e eventos realizados em clubes de praia sofisticados. Embora Vorcaro não apareça nas gravações, os documentos analisados pela Polícia Federal indicam que a viagem foi paga por ele.

O papel do "concierge dos VIPs"

A organização das festas e da logística da viagem foi atribuída ao promotor de eventos Diogo Batista, conhecido no circuito internacional de entretenimento de luxo como um “concierge dos VIPs”. Batista atua na organização de experiências exclusivas, como viagens personalizadas, festas privadas e encontros em destinos turísticos de alto padrão.

Segundo pessoas próximas ao Banco Master, Batista participou da organização de diversos eventos ligados ao banco, que incluíam bebidas premium, gastronomia sofisticada e a presença de convidados selecionados.

Um vídeo que circula na internet desde novembro do ano passado mostra Batista em diferentes momentos da viagem, acompanhado de uma mulher identificada como uma modelo sérvia. As imagens incluem cenas no superiate e registros no Verde Beach, clube localizado na praia de Pampelonne, próximo a Saint-Tropez.

Divulgação do vídeo nas redes

O vídeo foi compartilhado inicialmente no serviço de assinatura de notícias financeiras Market Live, mantido pelo empresário Luiz Guilherme Atalla Camasmie. Ele confirmou que publicou o material após a liquidação do Banco Master, decretada pelo Banco Central.

“O vídeo é uma viagem de Vorcaro no verão europeu, e Batista está lá porque era o promoter oficial do Banco Master”, afirmou Camasmie em entrevista.

Segundo ele, as imagens foram retiradas da página de Batista no Instagram e divulgadas para ilustrar o tipo de evento organizado para o banco. Posteriormente, a gravação foi removida após pedidos de pessoas próximas ao promotor de eventos.

Camasmie também afirmou ter sido alvo de ataques virtuais após publicar críticas ao banco. “Faz um ano que eu já falava que o banco era a maior fraude, e fui atacado via hacker. Destruíam o grupo. Derrubaram um monte de coisas”, declarou.

O Banco Master chegou a registrar uma notícia-crime por difamação contra o empresário por causa dessas publicações, mas o pedido foi posteriormente arquivado.

Luxo em meio à crise do banco

Trechos do vídeo circularam entre executivos do setor financeiro, levantando questionamentos sobre o padrão de gastos do ex-banqueiro em meio às dificuldades enfrentadas pela instituição.

Naquele período, ativos do Banco Master estavam sendo colocados à venda e o Fundo Garantidor de Créditos (FGC) havia iniciado operações para fornecer liquidez à instituição. Entre maio e outubro de 2025, o apoio financeiro ao banco somou R$ 4,3 bilhões.

Investigações também indicam que Vorcaro costumava passar temporadas de verão na Europa. Registros de voos de jatinho apontam viagens à Riviera Francesa, Sardenha, na Itália, e às Ilhas Baleares, na Espanha, destinos conhecidos pela vida noturna intensa e resorts de luxo.

Rede de contatos e organização de eventos

Diogo Batista é sócio da empresa Tdx Marketing Entertainment e se tornou conhecido por organizar festas e experiências para clientes de alto poder aquisitivo. Seu trabalho inclui planejamento de viagens, reservas em restaurantes exclusivos e fretamento de jatos e iates.

Em entrevista ao site IG em 2023, Batista descreveu o modelo de serviço oferecido a clientes de alto padrão. “No final, ele paga apenas uma única conta, enquanto já negociei descontos e vantagens ao longo do processo”, afirmou na ocasião.

A reportagem também identificou que números de telefone de Batista e de seus sócios estavam registrados na agenda do celular de Vorcaro, assim como o de Karolina Trainotti, apontada por pessoas próximas ao banco como frequentadora de eventos ligados ao empresário.

Procurados pela Folha de São Paulo, Batista e Trainotti não responderam aos pedidos de entrevista.

O superiate e os clubes de Saint-Tropez

O superiate Mad Summer possui cerca de 95 metros de comprimento e conta com dez suítes, piscina de 12 metros no convés, spa, sauna, academia, cinema e equipamentos aquáticos. A embarcação foi construída para o empresário imobiliário norte-americano Jeffrey Soffer, com custo estimado em 250 milhões de euros.

Posteriormente, o iate foi adquirido pelo empresário Terry Taylor, proprietário de uma grande rede de concessionárias de automóveis nos Estados Unidos, e passou a se chamar CC-Summer. Atualmente, a embarcação pode ser alugada para temporadas no Mediterrâneo e no Caribe.

Outro cenário das gravações é o Verde Beach, clube de praia conhecido pela atmosfera elitizada e festiva em Saint-Tropez. O local exige reservas antecipadas e possui preços elevados: uma refeição com frutos do mar pode ultrapassar 100 euros por pessoa, enquanto bebidas variam entre 15 e 25 euros.

Nas cenas registradas no vídeo, aparecem apresentações performáticas e celebrações típicas de festas de alto padrão, com convidados dançando sobre mesas e bandeiras do Brasil sendo exibidas durante o evento.

Até a publicação da reportagem original, a assessoria de Daniel Vorcaro não havia se manifestado sobre os detalhes da viagem e dos gastos relatados nas investigações.