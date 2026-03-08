Perfil “Alan TI” nas mensagens de Vorcaro usava imagem de atriz

247 - Um dos contatos do banqueiro Daniel Vorcaro, chamado "Alan TI", utilizava como foto de perfil uma imagem da atriz e apresentadora da Globo Monique Alfradique, de acordo com dados encaminhados à CPMI do INSS, citados pela revista Veja.

Não há confirmação de que o contato seja de fato o da atriz, apesar da foto.

Segundo o material divulgado, o interlocutor que conversa com Vorcaro encaminha mensagens de terceiros comentando uma suposta contratação de “cerca de 80 modelos” para uma festa.

“Eu já soube”, diz "Alan TI". “Se quer se pautar por fofoca”, responde Vorcaro.