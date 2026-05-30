Deolane Bezerra e líder do PCC são indiciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro

247 - A Polícia Civil de São Paulo indiciou sete suspeitos por suposta organização criminosa e lavagem de capitais em ligação com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os indiciados, estão a influenciadora Deolane Bezerra e o líder da facção, Marcos Camacho, conhecido como Marcola.

O indiciamento ocorreu no âmbito da Operação Vérnix, que levou à prisão de Bezerra e outras cinco pessoas. A operação investiga os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro por meio do uso de empresas de fachada, pessoas usadas como “laranjas”, além da compra de imóveis e carros de luxo. Deolane foi presa na ação, no último dia 21, e Marcola já está preso.

Os investigadores também solicitaram a ampliação do bloqueio de bens, o sequestro de veículos e a custódia judicial de joias e relógios apreendidos durante a operação. Além disso, eles requereram o compartilhamento de informações com a Polícia Federal.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, “não estão descartadas novas medidas judiciais e a identificação de outros envolvidos no esquema”.

Além de Bezerra e Marcola, a Polícia Civil indiciou: Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, irmão de Marcola; Paloma Sanches Herbas Camacho; Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho; Everton de Souza, conhecido como "Player" ou "Gordão"; e Eduardo Afonso Rodrigues, contador de Deolane. Em caso de condenação dos indiciados, as penas podem variar de 7 a 24 anos de prisão.

As investigações revelaram uma engrenagem financeira milionária utilizada para lavar dinheiro da alta cúpula do PCC. A apuração teve início em 2019, após a apreensão de bilhetes e manuscritos na Penitenciária II de Presidente Venceslau, documentos que apontavam a atuação de lideranças da organização criminosa e registravam supostas ameaças contra agentes públicos.