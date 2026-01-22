Deputado do PL vai à PGR e ao CNJ contra Toffoli por ligação com resort de luxo no Paraná

247 - O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL-RS) solicitou ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ao corregedor nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Mauro Campbell Marques, a abertura de investigação contra o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). O pedido trata de uma eventual participação de Toffoli na propriedade do resort Tayayá, localizado em Ribeirão Claro, no Paraná. A solicitação menciona reportagens publicadas pelo site Metrópoles e foi divulgada nesta quinta-feira (22) pela revista Veja.

De acordo com o pedido, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional veda a participação econômica, ainda que indireta, ou a existência de sociedade de fato oculta em empreendimento privado por parte do ministro Dias Toffoli.

Mais cedo, o Metrópoles publicou um vídeo gravado em 25 de janeiro de 2023 por um hóspede do resort. As imagens registram o momento em que o ministro da Suprema Corte recebe os empresários André Esteves, do BTG Pactual, e Luiz Pastore, do grupo metalúrgico Ibrame, que chegam ao local de helicóptero. O vídeo também mostra Toffoli cumprimentando os convidados de forma calorosa logo após o pouso da aeronave.

O resort Tayayá tem sido alvo de questionamentos relacionados à sua estrutura societária e à utilização do espaço pelo ministro do STF. Segundo o Metrópoles, o local teria sido usado por Toffoli para receber autoridades, artistas e figuras de destaque da economia nacional. Funcionários do empreendimento tratariam o ministro do STF como proprietário do resort.

Documentos do hotel, no entanto, apontam como proprietários dois irmãos e um primo de Toffoli. Parte das ações do empreendimento chegou a ser adquirida por um fundo que tinha como investidor o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Além disso, o ministro do STF viajou a Lima, no Peru, em novembro, em um jato pertencente a Luiz Pastore. Na ocasião, Toffoli foi acompanhado pelo advogado Augusto de Arruda Botelho para assistir à final da Copa Libertadores. Botelho atua como advogado de Antonio Bull, ex-diretor do Banco Master, investigado por supostas fraudes bilionárias. Toffoli é relator, no Supremo Tribunal Federal, de investigações que envolvem o Banco Master.