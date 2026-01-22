Vídeo mostra Dias Toffoli com Pastore e André Esteves em resort de luxo no Paraná; assista

247 – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu os empresários André Esteves, do BTG Pactual, e Luiz Pastore, do grupo metalúrgico Ibrame, no resort de luxo Tayayá, no Paraná. A informação foi revelada nesta quinta-feira (22) pela jornalista Andreza Matais, do site Metrópoles.

Um vídeo gravado em 25 de janeiro de 2023 por um hóspede do hotel registra o momento em que o ministro da Suprema Corte recebe os empresários, que chegam de helicóptero ao resort, localizado no município de Ribeirão Claro. As imagens mostram Toffoli cumprimentando os convidados de forma calorosa logo após o pouso da aeronave.

Segundo a coluna, o helicóptero AS365 Dauphin, de prefixo PT-PCT, pertence a André Esteves e é avaliado em cerca de US$ 12 milhões. O uso da aeronave reforça o caráter reservado do encontro registrado no vídeo.

O resort Tayayá é alvo de questionamentos relacionados à sua estrutura societária e ao uso do local. De acordo com o Metrópoles, o espaço também teria sido utilizado por Toffoli para receber autoridades, artistas e figuras de destaque da economia nacional. Funcionários do hotel, ainda segundo a reportagem, tratariam o ministro do STF como proprietário do empreendimento.

Nos documentos do resort, entretanto, constam como proprietários dois irmãos e um primo de Toffoli. Parte das ações do hotel chegou a ser adquirida por um fundo que tinha como investidor o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master.

Além disso, o ministro do STF viajou a Lima, no Peru, em novembro, em um jatinho pertencente a Luiz Pastore. Na ocasião, Toffoli foi acompanhado pelo advogado Augusto de Arruda Botelho para assistir à final da Copa Libertadores. Botelho atua como advogado de Antonio Bull, ex-diretor do Banco Master, investigado por supostas fraudes bilionárias. Toffoli é relator, no Supremo Tribunal Federal, de investigações que envolvem o Banco Master.