Deputados do Centrão e da direita protocolam pedido de impeachment de Moraes

247 - Um grupo de aproximadamente 30 deputados federais ligados a partidos do Centrão e da direita decidiu encaminhar ao Senado um pedido de abertura de processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A iniciativa será enviada ao presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, em um movimento interpretado como pressão política sobre o comando do Senado. As informações são do jornal O Globo.

O pedido foi articulado por parlamentares de siglas como União Brasil, PP, PSD, Republicanos e PL. A expectativa, no entanto, é de que Alcolumbre não leve a denúncia adiante.

O documento entregue ao Senado reúne uma série de acusações contra o magistrado. Entre os argumentos apresentados pelos deputados estão supostos atos que, segundo o grupo, poderiam comprometer a imparcialidade e o decoro do ministro no exercício de suas funções.

A denúncia menciona, por exemplo, questões relacionadas a um contrato firmado entre Viviane Barci, esposa de Alexandre de Moraes, e o Banco Master no valor de R$ 129 milhões. Os parlamentares também apontam possíveis situações de conflito de interesses.

Outro ponto citado no pedido envolve mensagens enviadas ao ministro pelo empresário Daniel Vorcaro no dia em que ele foi preso. Esses elementos são apresentados pelos deputados como justificativa para a abertura de um processo de impeachment no Senado.

Mesmo sem expectativa de avanço da denúncia, a iniciativa é vista nos bastidores políticos como uma forma de pressão de parte do Congresso sobre o Supremo Tribunal Federal, em meio a tensões recorrentes entre parlamentares e a Corte.