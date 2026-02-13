Diálogos indicam pressão do Banco Master para inflar avaliação de fundos, diz PF

247 - A investigação da Polícia Federal revelou indícios de manipulação na avaliação de fundos de investimento ligados ao grupo Master, com diálogos interceptados sugerindo tentativa de inflar artificialmente o valor de carteiras bilionárias. As conversas analisadas pelos investigadores indicam pressão interna para alterar números e viabilizar operações incompatíveis com o valor real dos ativos.

As informações foram divulgadas pelo TAB UOL nesta sexta-feira (13). Segundo a reportagem, os áudios captados pela PF mostram tratativas para que determinados fundos aparentassem possuir patrimônio muito superior ao efetivamente registrado, com o objetivo de sustentar negociações financeiras.

Em uma das conversas interceptadas, Ascendino Madureira relata pressão atribuída a Daniel Vorcaro para alterar a avaliação de um fundo. No diálogo com Arthur, ele afirma: "Pô, cara, vê um horário aí pra gente sentar, cara. O Rogério não fez nada de ajuste lá da carteira do Celosa (fundo), cara. Lembra? Tinha valuation, era 4 bi e 800. Ia ficar mais ou menos por 4 bi, 4 bi e 200."

Em outro trecho do áudio analisado pela Polícia Federal, Ascendino demonstra preocupação com a discrepância entre o valor real e o negociado: "Porra, não fizeram nada, cara. A carteira continuou com um bi. Porra, e o Astralo (outro fundo) está vendendo as cotas para FIM 2 por 4 bi, cara. Como é que vai comprar por 4 bi uma coisa que está valendo UM, cara? Porra, me ajuda aí, cara. Porra, Rogério...não sei cara. Porra. Vê ai, cara."

De acordo com a análise da PF, as interceptações indicam a existência de uma estrutura organizada e sofisticada voltada à possível movimentação e ocultação de recursos financeiros. No relatório, os investigadores apontam que Ascendino atuava como intermediário central nas operações. Ele seria, segundo a corporação, o “elo fundamental entre Daniel Vorcaro, o beneficiário final das operações, e Artur, o responsável técnico pela execução das demandas nos fundos gerenciados pela Trustee”.