Diesel sobe 16,23% em março e atinge média de R$ 7,09 no Brasil

247 - O preço do diesel registrou forte alta no Brasil em março, avançando 16,23% em relação a fevereiro e alcançando média de R$ 7,09, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). O movimento ocorre em meio à escalada da crise internacional do petróleo, impulsionada por tensões geopolíticas no Oriente Médio, que seguem influenciando diretamente o mercado de combustíveis.

As informações foram divulgadas pelo jornal Valor Econômico, com base em levantamento da ANP, que aponta uma elevação expressiva no custo do diesel em todo o país. O aumento ocorre em um contexto de instabilidade global após o fechamento do Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo, em meio ao conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã.

De acordo com a ANP, na semana entre sábado (29) e sexta-feira (4), o diesel S10 apresentou leve variação, passando de R$ 7,57 para R$ 7,58, indicando certa estabilização após a alta acumulada ao longo do mês. Ainda assim, o cenário segue sob vigilância, já que a volatilidade internacional pode provocar novos reajustes.

A gasolina comum também apresentou aumento em março, embora em menor intensidade. O preço médio subiu 4,6%, passando de R$ 6,30 para R$ 6,59. Na semana mais recente, o valor se manteve estável, com média de R$ 6,78 em todo o território nacional.

O mercado acompanha com atenção os desdobramentos do conflito no Oriente Médio, especialmente os impactos sobre o fornecimento global de petróleo. O Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio internacional da commodity, tornou-se um foco de preocupação, elevando os custos e ampliando as incertezas para o setor energético.

Especialistas apontam que o aumento do diesel tende a pressionar os custos logísticos e de transporte, com reflexos diretos sobre a inflação e o preço final de diversos produtos no Brasil. O cenário reforça a dependência do país das oscilações externas no mercado de energia, especialmente em momentos de crise geopolítica.