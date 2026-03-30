Doria diz que Bolsonaro errou na pandemia e Valdemar concorda

247 - O ex-governador de São Paulo João Doria afirmou que o Jair Bolsonaro (PL) cometeu erros na condução da saúde pública durante a pandemia de Covid-19 e avaliou que essa postura pode ter impactado diretamente sua reeleição. A análise foi feita durante evento em São Paulo e contou com a concordância do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. As informações são do Metrópoles.

No encontro, realizado pelo grupo Lide, Doria destacou a importância da vacinação e criticou a postura adotada pelo governo federal à época. “O presidente Bolsonaro teria sido reeleito se tivesse apoiado a vacina e tivesse apoiado uma conduta correta na saúde pública no Brasil. Foi um erro. Mas nós não estamos aqui para julgar o passado. Nós estamos aqui para olhar o futuro e, principalmente, um futuro melhor para o Brasil. Sem ressentimentos”, afirmou.

Ao lado do ex-governador, Valdemar Costa Neto manifestou concordância com a avaliação, ainda que de forma discreta. Fora dos microfones, o dirigente do PL declarou: “É verdade”.

Vacinação e divergências políticas

Apesar de ter apoiado Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, Doria adotou uma posição distinta na condução da pandemia, defendendo a vacinação em larga escala. Em janeiro de 2021, sua gestão colocou o estado de São Paulo como o primeiro do país a iniciar a aplicação da vacina Coronavac.

Impactos da pandemia no Brasil

A pandemia de Covid-19 deixou cerca de 700 mil mortos no Brasil e segue sendo um dos temas centrais no debate político nacional, especialmente no que se refere à condução das políticas públicas de saúde e seus efeitos eleitorais.