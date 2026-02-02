Em mensagem ao Congresso, governo diz confiar em aprovação rápida do acordo Mercosul-União Europeia

247 - O governo federal demonstrou confiança de que o Congresso Nacional deverá aprovar em curto prazo o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, considerado estratégico para o fortalecimento da economia brasileira. A avaliação consta de mensagem presidencial encaminhada ao Legislativo e apresentada durante a abertura oficial dos trabalhos legislativos de 2026, em Brasília.

O Executivo sustenta que o acordo inaugura um novo ciclo de oportunidades para o país, com efeitos diretos sobre a competitividade das empresas brasileiras, a ampliação das exportações e a atração de investimentos sustentáveis.

Mensagem presidencial reforça confiança no Congresso

Na mensagem enviada ao Parlamento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou a expectativa de uma tramitação célere da matéria. “Tenho certeza de que o Congresso Nacional não medirá esforços para, no menor prazo possível, internalizar esse acordo. O acordo Mercosul-União Europeia abre um novo ciclo de oportunidades para as empresas brasileiras, fortalece a competitividade do Brasil, amplia as exportações e atrai investimentos de forma sustentável”, afirmou.

A leitura oficial da mensagem presidencial foi feita pelo deputado federal Carlos Veras (PT-PE), primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, durante a solenidade realizada na tarde desta segunda-feira, 2.

Autoridades acompanham abertura do ano legislativo

A sessão solene contou com a presença de autoridades dos Três Poderes, entre elas o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União-AP), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, além do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.