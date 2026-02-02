Gleisi saúda o Congresso e elenca temas prioritários para este ano

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, elencou nesta segunda-feira (2) as principais prioridades do governo federal para a agenda legislativa no Congresso Nacional ao longo deste ano. A manifestação ocorre no início dos trabalhos do Parlamento e sinaliza os temas que o Palácio do Planalto pretende ver avançar nas votações nos próximos meses.

Em postagem na rede social X, a ministra destacou o início do ano legislativo e destacou propostas consideradas estratégicas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com foco em direitos trabalhistas, segurança pública e regulação econômica.

“Saúdo o Congresso Nacional pelo ano Legislativo que começa hoje, com pautas muito importantes: o fim da escala 6x1, a PEC da Segurança, a Lei Antifacção e a situação dos trabalhadores em aplicativos são prioridades do governo do presidente @LulaOficial”, escreveu Gleisi.

Além das pautas internas, a ministra também informou o envio ao Congresso do texto do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tratado negociado há mais de duas décadas e considerado um dos mais relevantes da política externa brasileira recente. Segundo a ministra, o acordo tem potencial de impacto econômico e estratégico para o país.

“Também hoje o governo enviou ao Congresso o texto do Acordo Mercosul-União Europeia, um acordo histórico de grande impacto. Seguimos trabalhando para consolidar novas conquistas para o Brasil e o povo brasileiro”, acrescentou.

A manifestação da ministra da SRI reforça o esforço do governo em articular sua base no Legislativo logo no início do ano, buscando avançar em propostas estruturais e em temas sensíveis da agenda econômica, social e internacional.