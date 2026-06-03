Em reunião ministerial, Lula diz que Messias ainda será ministro do STF

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta quarta-feira (3) sua confiança no advogado-geral da União, Jorge Messias, e indicou que continuará trabalhando para levá-lo ao Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração, segundo o Globo, foi feita durante reunião ministerial, realizada no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (3).

Segundo informações publicadas originalmente pelo jornal O Globo, Lula também afirmou aos ministros que não possui problemas com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), apesar das tensões políticas surgidas após a rejeição da indicação de Messias para a Corte.

Lula mantém confiança em Jorge Messias

De acordo com relatos de participantes da reunião, o presidente fez referência direta ao advogado-geral da União e demonstrou convicção de que ele ainda ocupará uma cadeira no STF.

Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que Alcolumbre teve papel relevante na articulação que levou à rejeição do nome de Messias. O senador defendia a indicação do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSB-MG), um de seus principais aliados políticos.

Apesar do episódio, Lula tem sinalizado que pretende reenviar o nome de Jorge Messias para apreciação do Congresso Nacional. Aliados do presidente afirmam, entretanto, que o governo ainda estuda o momento politicamente mais adequado para retomar a articulação.

Planalto busca reduzir tensão com o Senado

A avaliação predominante dentro do governo é que será necessário reconstruir o diálogo com Alcolumbre antes de uma nova tentativa de aprovação. Embora interlocutores de ambos os lados reconheçam a necessidade de distensão, ainda não há previsão para um encontro entre Lula e o presidente do Senado.

Nesse cenário, lideranças políticas têm atuado para aproximar as partes. Entre elas estão o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, o ministro da Defesa, José Múcio, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP).

Governo reforça articulação e comunicação

Durante a reunião, José Guimarães defendeu que as negociações políticas com o Congresso sejam coordenadas pela Secretaria de Relações Institucionais, evitando ruídos nas tratativas com parlamentares.

Já o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, apresentou planos para uma campanha nacional destinada a divulgar obras, programas e investimentos realizados pelo governo federal em todos os estados.

A estratégia prevê materiais específicos para cada unidade da Federação, com divulgação na televisão e nas plataformas digitais.

Lula cobra empenho dos ministros

Segundo participantes do encontro, Lula também reforçou a necessidade de comprometimento dos novos ministros que assumiram cargos após a reforma ministerial de abril.

O presidente destacou que os atuais titulares das pastas devem lealdade ao governo e ao projeto político em curso, e não aos antecessores que deixaram os cargos para disputar as eleições deste ano.

Ao encerrar a reunião, Lula fez um discurso de incentivo à equipe ministerial e cobrou dedicação na execução das políticas públicas. O encontro foi o segundo realizado com todo o primeiro escalão do governo em 2026. A primeira reunião ministerial do ano ocorreu em março, após as mudanças promovidas em 18 ministérios.