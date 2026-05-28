Embaixada dos EUA reafirma decisão de classificar PCC e CV como organizações terroristas

247 - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou, nesta quinta-feira (28), uma nota em que reafirma a decisão do governo do presidente Donald Trump de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Segundo o texto, o Departamento de Estado dos EUA está designando as duas facções como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e pretende enquadrá-las também como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs).

Segundo o jornal O Globo, a medida deverá entrar em vigor em 5 de junho de 2026. No comunicado, a embaixada afirma que PCC e Comando Vermelho estão entre os grupos criminosos mais violentos do Brasil e atribui às organizações uma atuação que ultrapassa as fronteiras brasileiras.

"O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e orquestraram ataques brutais contra policiais brasileiros, agentes públicos e civis. Sua influência e suas redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país", afirma a nota.

A representação diplomática também declarou que a administração Trump pretende manter o uso de todos os instrumentos disponíveis para enfrentar organizações criminosas e combater atividades consideradas ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos.

De acordo com o texto, o objetivo é impedir a entrada de drogas ilícitas no território estadunidense e interromper fontes de financiamento de grupos classificados pelo governo dos EUA como narcoterroristas.

A nota conclui que a decisão do Departamento de Estado demonstra o "compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano".