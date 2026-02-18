Embraer Phenom 300 mantém liderança global entre jatos leves pelo 14º ano

247 - A Embraer confirmou, com base nos dados da General Aviation Manufacturers Association (GAMA), que a família Phenom 300 foi mais uma vez o jato leve mais vendido no mundo pelo 14º ano consecutivo. No relatório divulgado pela associação internacional, o modelo também se destacou como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido, afirmando sua liderança no segmento.

Segundo a fabricante brasileira, em 2025 foram 72 aeronaves da série Phenom 300 entregues, o maior volume anual da última década. A Embraer também informa que mais de 900 jatos Phenom 300 estão em operação globalmente, distribuídos em 70 países e acumulando mais de 2,9 milhões de horas de voo.

O presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva, Michael Amalfitano, atribuiu a liderança contínua do Phenom 300E às qualidades valorizadas pelos operadores. “O Phenom 300E continua a liderar entre os jatos leves porque entrega o que os clientes mais valorizam: performance incomparável, tecnologia avançada e uma experiência de cabine excepcional”, afirmou Amalfitano.

A Embraer destaca que o Phenom 300E é atualmente o jato leve mais veloz em produção, com velocidade de cruzeiro de 464 nós e alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes a bordo. A fabricante ressalta ainda que o modelo apresenta desempenho de subida superior na categoria, excelente capacidade em pistas curtas e custos de operação e manutenção inferiores aos concorrentes.

Além do desempenho do Phenom 300, a Embraer mencionou que a família Praetor, na categoria de jatos supermédios, também obteve resultados robustos ao longo de 2025, com 69 entregas realizadas. O desempenho das duas famílias de jatos contribuiu para que a Embraer Executive Jets alcançasse um total de 155 aeronaves entregues no ano, estabelecendo um novo recorde para a divisão de aviação executiva da empresa.

A Embraer acrescentou que a marca superou a marca de 400 aeronaves da família Praetor entregues globalmente, reforçando sua presença no segmento de jatos supermédios e consolidando o portfólio comercial da fabricante no mercado de aviação executiva internacional.