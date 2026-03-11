Empresas de apostas negam financiamento de campanha ligada ao “Caso Master”

247 - Representantes de empresas de apostas que atuam no mercado regulado brasileiro negaram ter financiado campanhas de comunicação relacionadas ao chamado “Caso Master”. A informação passou a circular nas últimas semanas em redes sociais e nos bastidores políticos em Brasília, mas foi classificada por integrantes do setor como resultado de uma associação equivocada de fatos.

De acordo com informações divulgadas pelo BNL Data, entidades que representam a maior parte das empresas de apostas legalmente estabelecidas no país afirmam que nenhuma companhia do setor patrocinou campanhas ou iniciativas de comunicação ligadas ao episódio.

Segundo executivos e representantes da indústria, o boato teria surgido a partir de uma coincidência envolvendo uma agência de comunicação que atua no mercado publicitário. A empresa é responsável por representar influenciadores digitais e personalidades que mantêm contratos comerciais com plataformas de apostas.

Entre esses profissionais está o apresentador Luiz Bacci, que possui acordos publicitários com algumas empresas do setor. De acordo com fontes da indústria, esses contratos fazem parte de estratégias tradicionais de marketing adotadas por companhias de diversos segmentos econômicos.

O uso de influenciadores digitais, apresentadores e figuras públicas em campanhas publicitárias é uma prática amplamente difundida no mercado brasileiro. No caso das empresas de apostas, a estratégia também é utilizada para ampliar a visibilidade das plataformas junto ao público.Fontes ligadas ao setor afirmam, no entanto, que a atuação comercial do apresentador em campanhas publicitárias não possui qualquer relação com iniciativas de comunicação ou mobilizações envolvendo o “Caso Master”.

Nos bastidores do mercado, executivos avaliam que a associação entre esses fatos acabou sendo amplificada em redes sociais e em conversas informais no ambiente político da capital federal. Segundo integrantes da indústria, agentes interessados em desgastar o setor teriam contribuído para a propagação dessa interpretação.Essa narrativa, de acordo com representantes das empresas, acabou gerando a percepção de que companhias de apostas teriam financiado campanhas ou movimentações relacionadas ao episódio, apesar da ausência de evidências que sustentem essa hipótese.

Dentro da indústria, também há a avaliação de que parte das críticas recentes do Governo Federal ao setor pode ter sido influenciada por essa narrativa. Segundo fontes do mercado, a versão teria chegado a autoridades públicas como se fosse um fato consolidado.Para representantes do setor regulado, a possibilidade de que decisões institucionais ou posicionamentos oficiais possam ser influenciados por boatos ou interpretações equivocadas gera preocupação. Esse cenário ocorre em meio a um ambiente político marcado por críticas e campanhas institucionais contra as apostas online.

As entidades que representam as empresas destacam que não há qualquer prova de financiamento de campanhas ou iniciativas políticas relacionadas ao episódio citado. Para os dirigentes do setor, o debate público sobre o mercado de apostas deve ocorrer com base em dados oficiais e informações verificáveis.

Executivos ouvidos nos bastidores afirmam que as discussões sobre a atividade precisam considerar o funcionamento real da indústria e a regulamentação vigente no país. O setor de apostas online passou a operar sob um modelo regulado.

Representantes das empresas afirmam que têm buscado manter diálogo institucional com autoridades e parlamentares para defender a consolidação desse modelo regulatório. O objetivo, segundo eles, é garantir estabilidade ao mercado e segurança jurídica às empresas que atuam dentro das regras estabelecidas.

Nos últimos meses, entretanto, o setor passou a enfrentar uma série de propostas legislativas e debates políticos que discutem a revisão da regulamentação recentemente aprovada. Para integrantes da indústria, a manutenção de um ambiente regulatório estável será decisiva para o futuro do mercado de apostas no Brasil.