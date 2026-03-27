"Eu não sabia", diz ex-noiva de Vorcaro sobre irregularidades no Banco Master

247 - A influenciadora Martha Graeff afirmou que não tinha conhecimento prévio sobre as denúncias envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e disse que tomou ciência do caso pela imprensa. Ela também negou ter obtido qualquer vantagem financeira durante o relacionamento e criticou a divulgação de mensagens privadas entre os dois que indicariam a proximidade do empresário com autoridades, além de aspectos da relação pessoal do casal. As informações são da Folha de São Paulo.

Declaração pública e reação às acusações

Em manifestação divulgada à imprensa, Martha foi categórica ao negar conhecimento sobre possíveis irregularidades. “Não, EU NÃO SABIA. Soube exatamente como a maioria dos brasileiros: pela imprensa. E, não, eu não desconfiava, assim como também não sabiam e não desconfiavam os órgãos reguladores e autoridades, parceiros de negócio, clientes e tantos outros”, afirmou. Ela também criticou a exposição de conversas privadas. “Fui linchada, cancelada e vulgarizada. A quem interessa tudo isso?”, questionou.

Negativa sobre patrimônio e benefícios

As mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Vorcaro apontam que ele teria sugerido transferir bens para o nome da então companheira enquanto negociava a compra de uma casa de alto padrão em Miami, avaliada em mais de US$ 85 milhões (cerca de R$ 490 milhões à época). As mensagens também indicam tratativas para criação de um “trust” em nome dela.

Apesar disso, Martha negou ter recebido qualquer benefício como imóveis, carros ou barcos por parte do empresário. “Trabalho desde os meus 14 anos, portanto, há 26 anos, dos quais, moro fora do Brasil há mais de 20 anos. Todo meu patrimônio foi construído por mim e está devidamente declarado”, declarou.

Relação com Vorcaro e impacto pessoal

O relacionamento entre os dois durou cerca de um ano e oito meses, entre 2024 e 2025, antes da primeira prisão do empresário, em novembro do ano passado. Em sua declaração, a influenciadora também descreveu como via o ex-companheiro durante o período em que estiveram juntos.

“Eu me apaixonei por um homem que era especial não apenas comigo, mas também com a minha família e com os meus amigos. Um pai e um empresário bem-sucedido, respeitado por pessoas respeitáveis, não apenas no Brasil, mas no exterior”, disse.

“Me sinto quebrada por dentro e por fora, mas não escrevo essa manifestação como vítima. Estou aqui como mulher, como mãe e como profissional, tentando superar essa imensa dor. E com o mesmo esforço, foco e determinação que sempre tive até aqui, pretendo passar por esse momento de cabeça erguida”, disse ela ao abordar o impacto emocional do episódio.