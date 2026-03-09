Filha e genro de Edson Fachin encerram atividades de escritório no Paraná

247 - A filha e o genro do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, encerraram as atividades do escritório de advocacia que mantinham no Paraná, especializado em contencioso.

A decisão foi comunicada no mês passado e ocorre em um contexto de discussão pública sobre a elaboração de um Código de Ética para ministros da Corte.

Segundo informações publicadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Melina Fachin e Marcos Gonçalves informaram o encerramento das atividades do escritório que administravam no estado. O movimento acontece em meio a questionamentos sobre a atuação profissional de familiares de magistrados em tribunais.

Melina Fachin e Marcos Gonçalves atuavam profissionalmente no Paraná e não mantinham vínculo com o Supremo Tribunal Federal. Ainda assim, o debate sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo parentes de integrantes da Corte tem ganhado espaço nas discussões institucionais que tratam de regras de conduta para ministros do STF.

Com o fechamento da banca, os dois advogados passarão a se dedicar a novas atividades na área jurídica. Conforme comunicado, ambos atuarão agora em “atividades próprias de consultoria jurídica estratégica, com foco em direitos fundamentais, governança, contratos complexos, contencioso estratégico e assessoria institucional”.

A reorganização profissional também envolveu outros integrantes do antigo escritório. Os demais sócios decidiram constituir novas bancas de advocacia para continuar trabalhando com contencioso, área que era o foco principal da atuação da estrutura anterior no Paraná.