Financiado por Vorcaro, filme sobre Bolsonaro teve set fiscalizado após relatos de condições precárias

247 - A produção do filme "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL), foi alvo de denúncias envolvendo condições precárias de trabalho no set de filmagens. O longa também passou a ser associado a uma nova frente de questionamentos após revelações publicadas pelo site The Intercept Brasil, que apontam trocas de mensagens entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a apuração, o senador teria solicitado ao banqueiro apoio financeiro adicional para viabilizar pagamentos da produção, que já havia recebido cerca de R$ 62 milhões em repasses anteriores. No caso das denúncias trabalhistas, delegados sindicais e trabalhadores relataram uma série de problemas durante as gravações, incluindo atrasos de pagamento, alimentação estragada e episódios de agressão.

O caso motivou a atuação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de São Paulo (Sated-SP), que enviou representantes ao local após receber denúncias. De acordo com a publicação, pelo menos 14 figurantes que participaram das filmagens de "Dark Horse" decidiram acionar judicialmente os produtores.

Eles afirmam ter sido submetidos a condições consideradas inadequadas e "humilhantes", além de restrições ao uso de banheiro e jornadas de trabalho mais longas do que o habitual. Os relatos também apontam que parte dos contratados não sabia que participaria de uma produção sobre Jair Bolsonaro até o início das gravações.

Um dos depoimentos reunidos pelo sindicato afirma que havia constrangimento entre figurantes com posicionamentos políticos contrários ao ex-mandatário. O sindicato informou ainda que recebeu múltiplas queixas e chegou a enviar delegados sindicais ao set no ano passado para verificar as condições de trabalho.

Pedido de Flávio a Vorcaro

Em áudio enviado ao banqueiro, segundo a apuração, Flávio afirma: "Tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e eu fico preocupado com o efeito contrário ao que a gente sonhou pro filme".

Em outra mensagem, enviada na véspera da prisão de Vorcaro, o senador demonstrou proximidade com o empresário: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!". O Banco Master não aparece formalmente como patrocinador da produção.