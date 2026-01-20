Flávio Bolsonaro cogita anunciar 'nome de peso' para a área econômica

247 - Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) têm intensificado as conversas para que ele anuncie, em breve, um nome de peso para a área econômica, em uma tentativa de ampliar pontes com setores de centro e transmitir moderação. A avaliação interna é de que a escolha de um quadro reconhecido no mercado ajudaria a reduzir resistências e a dar previsibilidade à agenda econômica.

Segundo a coluna Painel da Folha de S.Paulo, a recomendação de aliados é que o anúncio traga um perfil “técnico e equilibrado”.

Entre os nomes mais citados está o de Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional, que atuou nos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL). No entorno de Flávio, a avaliação é de que ele se encaixaria como uma opção robusta para comandar o Ministério da Fazenda, por reunir experiência técnica e trânsito institucional.

Para o Banco Central, a aposta mencionada por aliados recai sobre Gustavo Montezano, que presidiu o BNDES durante o governo Bolsonaro.

A estratégia de antecipar nomes para a equipe econômica é vista como um movimento político calculado, voltado a sinalizar compromisso com “estabilidade” e “responsabilidade fiscal”.