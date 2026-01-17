Nome de Derrite ganha força como possível vice em chapa presidencial encabeçada por Flávio Bolsonaro

247 - Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, passaram a discutir nos bastidores a possibilidade de convidar o deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) para ocupar a vaga de vice em uma eventual chapa presidencial.

Segundo o Metrópoles, a avaliação interna é de que o parlamentar paulista poderia agregar força política e ampliar o debate em torno da segurança pública, tema considerado estratégico no cenário eleitoral. A discussão, porém, ainda está em fase inicial e não houve qualquer consulta formal a Derrite sobre a possibilidade de integrar a chapa.

A articulação nos bastidores

Guilherme Derrite é ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, cargo que ocupou durante a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). No Congresso Nacional, o deputado bolsonarista atua em pautas relacionadas ao enfrentamento da criminalidade, o que, na avaliação de aliados de Flávio Bolsonaro, poderia trazer tração eleitoral à pré-campanha.

Pessoas próximas ao parlamentar afirmam que ele ainda não foi procurado oficialmente, mas que não descartaria a possibilidade de aceitar o convite caso as conversas avancem, desde que haja alinhamento político e programático.

O peso da segurança pública na estratégia política

Nos bastidores, a leitura é de que a segurança pública segue como uma das maiores preocupações do eleitorado brasileiro. Aliados do senador avaliam que o tema pode se tornar um diferencial no debate nacional, sobretudo diante das críticas feitas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse campo.

O papel do PP na definição da chapa

Apesar das conversas, o avanço da articulação depende de decisões internas do PP. Ao Metrópoles, o presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira (PI), afirmou que, neste momento, as tratativas do partido estão concentradas na formação das chapas para o Senado. Somente após essa etapa é que o futuro político de Derrite será discutido de forma mais ampla.

Outro ponto em aberto é a formalização do apoio do PP à eventual candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Embora o partido sinalize simpatia pela aliança, dirigentes aguardam que o senador fluminense faça movimentos políticos mais abrangentes, buscando ampliar seu alcance para além do eleitorado estritamente bolsonarista.