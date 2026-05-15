Flávio Bolsonaro enterrou sua candidatura, diz Roberto Tardelli

247 - A crise envolvendo Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro e o financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro expôs, na avaliação do jurista Roberto Tardelli, um colapso político no entorno do senador. As informações são do programa Giro das Onze, do Brasil 247, transmitido no YouTube nesta sexta-feira (15). .

Durante o programa, Tardelli afirmou que a entrevista concedida por Flávio à GloboNews foi decisiva para ampliar o desgaste do parlamentar. Para o jurista, o senador não conseguiu responder de forma convincente às perguntas sobre sua relação com Vorcaro e sobre o pedido de recursos para a produção cinematográfica dedicada a Jair Bolsonaro.

“Deus do céu. Não é possível que eles sejam tão desinformados, não é possível que eles sejam tão carentes de uma base de informação”, disse Tardelli, ao comentar a atuação de Flávio diante dos jornalistas.

Segundo ele, a ida do senador à entrevista foi um erro estratégico. Tardelli avaliou que Flávio se colocou desnecessariamente “na linha de fogo” em um momento de forte pressão política e jurídica. “Ele vai para uma entrevista para a qual ele jamais poderia ter ido porque a arrogância e a soberba dele ainda estavam atuantes”, afirmou.

O jurista também disse que a postura de Flávio comprometeu sua viabilidade eleitoral. Para Tardelli, o senador não apenas falhou na tentativa de explicar o caso, como produziu uma imagem de fragilidade pública. “Ele deve estar num estado deplorável pessoalmente. Mas ele enterrou a candidatura dele, enterrou”, declarou.

A análise de Tardelli se concentrou no modo como Flávio reagiu às acusações e questionamentos. O jurista afirmou que o senador poderia ter adotado uma estratégia de arrependimento ou reconhecimento de erro, mas preferiu o deboche e a confrontação. “Nós admitimos o culpado. O culpado a gente chega até a ter uma comiseração, uma empatia por ele, desde que ele faça um ato de arrependimento comovente, sincero, visceral”, afirmou.

Em seguida, Tardelli completou: “O Flávio Bolsonaro, cara, ele agiu com arrogância, com deboche. Ele debochou”.

Para o jurista, esse comportamento agravou a percepção negativa em torno do senador. “A gente tolera o culpado, mas a gente não suporta o mentiroso”, disse. “Ele foi de uma arrogância suprema”.

Tardelli também afirmou que o caso extrapola a figura de Flávio Bolsonaro e revela conexões mais amplas entre o bolsonarismo e interesses financeiros associados a Daniel Vorcaro. Na avaliação dele, o episódio não pode ser tratado apenas como uma crise individual do senador ou como uma controvérsia sobre financiamento de filme.

“Bolsonarismo e vorcarismo são as duas faces da mesma moeda”, afirmou. Para Tardelli, o que vem à tona é um sistema de relações políticas e econômicas que coloca em xeque a narrativa pública construída pelo campo bolsonarista.

O jurista sustentou que o caso do Banco Master e de Vorcaro aponta para um esquema de influência muito mais amplo. “O que está se revelando é que o Banco Master não era uma fraude bancária. Começou com uma fraude bancária, mas aí é aquela história do puxar a pena e vira o galinheiro, puxar um fio e vem um elefante”, disse.

Na sequência, Tardelli afirmou que as investigações revelam “um esquema gigantesco de aparelhamento estatal”, com possível envolvimento de parlamentares e figuras centrais da direita. “É algo que nós não conseguiríamos imaginar num roteiro de filme”, declarou.

Ao comentar a dimensão política do caso, Tardelli disse que Vorcaro não estaria apenas financiando um projeto eleitoral. Para ele, o banqueiro buscava ampliar sua influência sobre o próprio Estado brasileiro. “Vorcaro não estava financiando um senador, não candidato, ele estava comprando um país”, afirmou.

“Ele ia comprar a 11ª economia do mundo a preço de banana. Essa é a verdade que a gente precisa ver”, acrescentou.

Tardelli também relacionou o caso à tentativa de golpe e ao projeto de poder do bolsonarismo. Segundo ele, as articulações reveladas até agora indicam uma ação em múltiplas frentes. “O golpe que eles tentaram implantar era um golpe que ia se manifestar em várias frentes, a frente política, a frente econômica. Eles iam comprar, eles iam dominar o país”, disse.

O jurista afirmou ainda que a crise atinge diretamente a imagem da família Bolsonaro. Para ele, a divulgação do áudio e a repercussão do caso Vorcaro deslocam o foco do bolsonarismo de acusações ligadas apenas ao golpismo para suspeitas de corrupção e relações financeiras obscuras.

“É muito maior e mais profundo do que a gente imagina”, afirmou Tardelli. “Ciro Nogueira não é um senador, ele era o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Ele era o vice-rei, era o chefe da Casa Civil”.

Durante o Giro das Onze, Tardelli também comentou a operação da Polícia Federal que teve como alvo o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro, aliado de Flávio Bolsonaro. Para ele, a ofensiva aprofunda o desgaste da direita e amplia o cerco sobre figuras próximas ao bolsonarismo.

Na avaliação do jurista, a crise tende a se prolongar porque o caso ainda não foi completamente revelado. “Essa discussão sequer começou ainda”, disse, ao falar sobre as questões financeiras que envolvem a direita.

Tardelli também afirmou não ter grandes expectativas iniciais sobre uma possível delação de Vorcaro, mas reconheceu que novos fatos podem alterar o cenário. “Tudo nesse caso pode acontecer”, disse. “Pode aparecer alguém aí do nada e dizer: ‘Olha, eu vou fazer outra delação’”.

Ao longo do programa, o jurista voltou a sustentar que a entrevista de Flávio à GloboNews foi um divisor de águas. Para ele, a reação do senador revelou despreparo, soberba e incapacidade de enfrentar a crise. “Essa entrevista para a GloboNews realmente foi a pá de cal nessa história toda”, afirmou.

Tardelli concluiu que o caso ainda deve produzir novos capítulos, especialmente pela quantidade de personagens políticos e financeiros citados no debate público. “Vamos ver os próximos capítulos”, disse.