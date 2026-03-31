Flávio Bolsonaro entregará o Brasil aos EUA caso seja eleito presidente, diz Lula

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou a ministros que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), caso vença as eleições presidenciais, poderá colocar o Brasil em posição de subordinação aos Estados Unidos. A declaração, segundo o Valor Econômico, foi feita durante reunião ministerial e reforça a defesa da soberania nacional como eixo central do discurso político do governo.

A crítica de Lula ocorreu após declarações recentes do parlamentar em um evento conservador nos Estados Unidos. O trecho específico da fala do presidente não foi transmitido à imprensa, pois ocorreu na parte final do encontro, restrita a ministros e auxiliares.

Reação ao discurso nos EUA

A manifestação de Lula foi motivada pelo discurso de Flávio Bolsonaro na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada no Texas. No evento, o senador defendeu uma aproximação estratégica entre Brasil e Estados Unidos, destacando o potencial brasileiro no fornecimento de minerais críticos, como as terras raras, como alternativa à dependência norte-americana da China.

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente apenas interpretou o posicionamento do senador. “Foi o que ele [Flávio] fez lá [nos Estados Unidos], porque foi isso que ele fez, foi lá se entregar”, declarou após a reunião.

Críticas de Flávio ao governo brasileiro

Durante sua participação na CPAC, Flávio Bolsonaro também criticou o governo Lula e a política externa brasileira. Em sua fala, afirmou que “Lula e seu partido são abertamente antiamericanos. Ele fala em enfraquecer o dólar como moeda global, alinhou o Brasil à China e se opôs aos interesses americanos em diversas áreas da política externa. Criticou publicamente ações dos EUA em relação à Venezuela, Irã, Cuba e combate ao tráfico de drogas. Mais chocante ainda, fez lobby para impedir que os dois maiores cartéis brasileiros fossem classificados como organizações terroristas”.

Outro ponto levantado pelo senador foi a defesa da classificação de facções criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), como organizações terroristas pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Debate sobre soberania nacional

No governo federal, a proposta é vista com cautela. Integrantes da administração avaliam que uma eventual classificação desse tipo, especialmente se acompanhada de respaldo institucional no Brasil, pode abrir espaço para intervenções militares, sanções e ingerência externa, além de representar riscos à soberania nacional.

A defesa da soberania tem sido reiterada por Lula como uma das principais bandeiras políticas diante do cenário eleitoral, especialmente em temas que envolvem relações internacionais e segurança pública.