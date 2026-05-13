Flávio Bolsonaro já precisa se preparar para uso de tornozeleira, afirma o jurista Marcelo Uchôa

247 - O jurista Marcelo Uchôa afirmou nesta quarta-feira (13) que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve se preparar para o uso de tornozeleira eletrônica após novas revelações sobre uma negociação envolvendo o senador, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e cifras milionárias destinadas a bancar um filme sobre Jair Bolsonaro (PL).

O estudioso associou o parlamentar a outros escândalos e indicou que as novas revelações reforçam a avaliação de que sua prisão se tornou uma questão de tempo.

“Aí eu tô numa videoconferência e a mensagem abaixo abre na tela do meu PC. Claro que iria acontecer. O Rachadinha tá no meio de todos os escândalos, por que ficaria fora deste? Agora será assim: eu preparando meu balde de pipoca e ele preparando o mocotó pra tornozeleira”, escreveu.

A declaração de Uchôa ganhou repercussão por relacionar o novo episódio ao histórico de suspeitas que cerca Flávio Bolsonaro. O senador já enfrentou desgaste político em razão do caso das “rachadinhas”, termo usado para descrever esquemas de apropriação de parte dos salários de assessores em gabinetes parlamentares.

As novas revelações apontam para uma negociação em que Flávio Bolsonaro teria atuado para que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, destinasse valores milionários à produção de um filme sobre Jair Bolsonaro. O episódio amplia o debate público sobre a relação entre empresários, financiamento de projetos de interesse político e o entorno do ex-presidente.

A manifestação de Marcelo Uchôa também expõe o clima de tensão em torno do senador. Ao mencionar “tornozeleira”, o jurista sugeriu que Flávio Bolsonaro pode enfrentar medidas judiciais mais duras caso as investigações avancem e confirmem elementos que sustentem responsabilização criminal.

O caso adiciona novo desgaste ao grupo político ligado a Jair Bolsonaro em um momento de forte pressão institucional. Para críticos do bolsonarismo, a revelação reforça a percepção de que Flávio Bolsonaro aparece associado a diferentes frentes de controvérsia pública.

A fala de Uchôa mantém o tema em evidência nas redes e amplia a cobrança por esclarecimentos sobre a atuação do senador na negociação citada. O episódio também coloca Daniel Vorcaro e o Banco Master no centro de uma nova controvérsia política envolvendo recursos milionários e projetos ligados à família Bolsonaro.

O áudio bombástico em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro. Crédito: The Intercept pic.twitter.com/Oc7p388JmO — Brasil 247 (@brasil247) May 13, 2026



