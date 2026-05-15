Flávio Bolsonaro nega encontro entre Jair e Daniel Vorcaro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta sexta-feira (15) que o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca se reuniu com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, durante as negociações envolvendo o financiamento do filme “Dark Horse”, produção inspirada na trajetória política do ex-chefe do Executivo.

A declaração ocorre em meio à repercussão de mensagens, documentos e áudios relacionados às tratativas financeiras para o longa-metragem. Segundo reportagem publicada pelo The Intercept Brasil, o acordo previa investimentos de até US$ 24 milhões, o equivalente a cerca de R$ 134 milhões.

Questionado por jornalistas sobre um possível encontro entre Vorcaro e Jair Bolsonaro, Flávio foi categórico ao negar qualquer reunião. “Não. Eles nunca se encontraram”, afirmou o senador.

De acordo com a investigação do Intercept, mensagens trocadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro indicavam tentativas de organizar um encontro na residência do banqueiro. O objetivo seria exibir ao ex-presidente um documentário relacionado à sua trajetória política. Apesar das conversas, o senador sustentou que o encontro nunca aconteceu.

Flávio também relatou ter conversado com Jair Bolsonaro na quarta-feira (13), após a divulgação do caso. Segundo ele, o ex-presidente recomendou tranquilidade diante da repercussão.

“Eu estive com ele na parte da tarde da quarta. Falei com ele e expliquei que a imprensa tinha noticiado isso. Ele falou para eu ficar tranquilo e falar a verdade, e estou fazendo isso. Insisto que não tenho nada de errado, dinheiro privado”, declarou.

O parlamentar voltou a negar irregularidades nas negociações ligadas ao filme e afirmou que os valores destinados ao projeto foram encaminhados a um fundo de investimento responsável pela produção cinematográfica.

“Eduardo não recebeu dinheiro do filme. Todos os recursos que foram enviados ao fundo foram fiscalizados. Não temos nada a nos preocupar com isso”, disse.

Flávio Bolsonaro também comentou os valores envolvidos nas negociações. Embora tenha afirmado não ter precisão sobre os montantes, estimou que os aportes tenham girado em torno de US$ 16 milhões.

“Os detalhes eu não sei precisar, mas acredito que tenha sido algo em torno de 16 milhões de dólares”, afirmou.

Segundo o senador, a última parcela paga por Daniel Vorcaro teria sido realizada em maio de 2025. Ele declarou ainda que, naquele período, passou a cobrar o cumprimento do contrato relacionado ao projeto.

A repercussão do caso levou integrantes da pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro a realizarem uma reunião de emergência em Brasília. Participaram do encontro o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o senador Rogério Marinho (PL-RN), além de membros das equipes jurídica e de comunicação.

Após a reunião, Flávio divulgou nota na qual reconheceu ter buscado “patrocínio privado para um filme privado” sobre Jair Bolsonaro, mas negou qualquer benefício pessoal ou uso de recursos públicos.

Apesar da crise política gerada pela divulgação das mensagens, aliados do senador avaliam internamente que o desgaste tende a diminuir nos próximos dias. Flávio manteve sua agenda política prevista para o fim de semana e embarcou para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, além de compromissos programados no interior de São Paulo ao lado do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP).