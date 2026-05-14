Flávio Bolsonaro se enrola todo na Globonews e não explica por que dinheiro de Vorcaro foi para seu irmão Eduardo

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não explicou o destino do dinheiro ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao responder a uma pergunta da jornalista Malu Gaspar sobre o envio dos recursos para um fundo gerido por um advogado associado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Em sua resposta, o senador afirmou que não sabia “detalhes” e citou a relação de confiança entre o gestor do fundo e seu irmão. A jornalista questionou Flávio Bolsonaro sobre a razão de o dinheiro ter ido para um fundo administrado pelo advogado de Eduardo, em um diálogo que expôs a ausência de uma explicação objetiva sobre a rota dos recursos.

🚨URGENTE - Malu Gaspar questiona Flávio Bolsonaro por que o dinheiro foi para um fundo gerido pelo advogado de Eduardo



Flávio - “Eu não sei de detalhes. Esse advogado é gestor desse fundo (…) é uma pessoa de confiança do Eduardo”



Malu - “então o senhor não sabe o destino?” pic.twitter.com/m1RfrTVBzW May 14, 2026

Questionamento sobre destino do dinheiro

Malu Gaspar perguntou a Flávio Bolsonaro por que o dinheiro foi parar em um fundo gerido pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. A resposta do senador não apresentou detalhes sobre a operação nem esclareceu o caminho dos valores.

“Eu não sei de detalhes. Esse advogado é gestor desse fundo (…) é uma pessoa de confiança do Eduardo”, afirmou Flávio.

A resposta levou Malu Gaspar a insistir no ponto central da entrevista.

“Então o senhor não sabe o destino?”, perguntou a jornalista.

Flávio cita confiança de Eduardo

Ao mencionar o advogado responsável pelo fundo, Flávio Bolsonaro vinculou o gestor à confiança de Eduardo Bolsonaro. O senador não informou, no trecho fornecido, quem decidiu pela destinação do dinheiro, qual finalidade guiou a operação nem como o fundo entrou na estrutura financeira citada no caso.