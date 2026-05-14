Flávio Bolsonaro se enrola todo na Globonews e não explica por que dinheiro de Vorcaro foi para seu irmão Eduardo
Pré-candidato do PL foi massacrado pelos jornalistas e não conseguiu ser convincente
247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não explicou o destino do dinheiro ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, ao responder a uma pergunta da jornalista Malu Gaspar sobre o envio dos recursos para um fundo gerido por um advogado associado ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).
Em sua resposta, o senador afirmou que não sabia “detalhes” e citou a relação de confiança entre o gestor do fundo e seu irmão. A jornalista questionou Flávio Bolsonaro sobre a razão de o dinheiro ter ido para um fundo administrado pelo advogado de Eduardo, em um diálogo que expôs a ausência de uma explicação objetiva sobre a rota dos recursos.
Questionamento sobre destino do dinheiro
Malu Gaspar perguntou a Flávio Bolsonaro por que o dinheiro foi parar em um fundo gerido pelo advogado de Eduardo Bolsonaro. A resposta do senador não apresentou detalhes sobre a operação nem esclareceu o caminho dos valores.
“Eu não sei de detalhes. Esse advogado é gestor desse fundo (…) é uma pessoa de confiança do Eduardo”, afirmou Flávio.
A resposta levou Malu Gaspar a insistir no ponto central da entrevista.
“Então o senhor não sabe o destino?”, perguntou a jornalista.
Flávio cita confiança de Eduardo
Ao mencionar o advogado responsável pelo fundo, Flávio Bolsonaro vinculou o gestor à confiança de Eduardo Bolsonaro. O senador não informou, no trecho fornecido, quem decidiu pela destinação do dinheiro, qual finalidade guiou a operação nem como o fundo entrou na estrutura financeira citada no caso.