Nome de Daniel Vorcaro aparece no IMDb em filme sobre Bolsonaro

247 - O nome de Daniel Vorcaro, banqueiro ligado ao Banco Master, aparece no IMDb como produtor executivo de Dark Horse, filme sobre a trajetória de Jair Bolsonaro, em meio a versões divergentes sobre o financiamento da obra. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

A ficha do longa na plataforma inclui Vorcaro ao lado do deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor e roteirista do filme, e de Karina da Gama, da produtora Go Up Entertainment. O IMDb funciona como um banco de dados sobre filmes, séries e produções audiovisuais, mas permite contribuições feitas por usuários cadastrados em contas pagas.

A presença do nome de Vorcaro na página reacendeu a controvérsia em torno do financiamento de Dark Horse. A participação do banqueiro foi mencionada após a divulgação de um áudio pelo site Intercept, no qual o senador Flávio Bolsonaro, do PL, cobra do empresário o pagamento de parcelas supostamente relacionadas à produção do filme.

Não há confirmação sobre quando o nome de Daniel Vorcaro foi incluído na ficha do IMDb nem sobre quem realizou a alteração. Procurada, a produtora Go Up Entertainment negou ter qualquer relação com a inclusão do nome do banqueiro na plataforma.

De acordo com a colunista Malu Gaspar, de O Globo, Vorcaro teria repassado R$ 62 milhões para a produção. Após a repercussão do caso, Flávio Bolsonaro divulgou uma nota e também se manifestou em vídeo para explicar sua versão sobre a relação com o banqueiro.

“Conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato, que ele ao não pagar as parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, sequer ser concluído. Em função disso, procuramos outros investidores para concluir esse filme”, disse Flávio.

A declaração do senador, no entanto, entrou em contraste com a versão apresentada por Mário Frias. Horas depois da manifestação de Flávio, o deputado publicou uma nota no Instagram negando que Daniel Vorcaro tenha participação financeira em Dark Horse.

“Não há um único centavo do sr. Daniel Vorcaro em Dark Horse”, afirmou Frias. No comunicado, o deputado também declarou que Flávio Bolsonaro não tem ligação com a produção do filme.

Frias acrescentou ainda: “E, ainda que houvesse, não haveria problema algum: trata-se de relação estritamente privada, entre adultos capazes, sem um único real de dinheiro público envolvido”.

A divergência pública entre as versões ampliou a atenção sobre o financiamento do longa, especialmente porque a ficha do IMDb mantém Daniel Vorcaro associado à produção executiva de Dark Horse. Até o momento, segundo as informações disponíveis, não foi possível identificar a origem da inclusão do nome do banqueiro na plataforma.