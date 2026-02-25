Flávio Bolsonaro sobe e empata com Lula no 2º turno, aponta Pesquisa Atlas

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) avançou nas intenções de voto e aparece em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um eventual segundo turno das eleições. Os dados constam na pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (25), que também avaliou diferentes cenários de primeiro turno e outras simulações para a etapa final da disputa.

No cenário direto entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, o senador registra 46,3% das intenções de voto — acima dos 44,9% aferidos em janeiro. O presidente marca 46,2%, ante 49,2% no levantamento anterior, configurando empate dentro da margem de erro.

A pesquisa também indica que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), supera numericamente Lula em um eventual segundo turno. Nesse cenário, Tarcísio alcança 47,1%, enquanto o presidente registra 45,9%.

Contra a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Lula aparece à frente, com 47,5%, diante de 44,7% da adversária. Já na simulação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o presidente marca 47,3%, enquanto Bolsonaro soma 45,4%.

Jair Bolsonaro está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e após condenação no Supremo Tribunal Federal (STF) na ação que apurou uma tentativa de golpe de Estado em 2022.

Em outros cenários de segundo turno, Lula vence o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por 46% a 41,7%. Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente obtém 45,7%, ante 37,6% do adversário.

Na disputa com o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), Lula marca 45,5%, enquanto o paranaense registra 39%. Já contra o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), o presidente tem 45,2%, e o gaúcho aparece com 24,5%.

Primeiro turno

O levantamento também avaliou seis cenários de primeiro turno. Em todos eles, Lula aparece na liderança.

Na primeira simulação, o presidente registra 45%, contra 37,9% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado soma 4,9%, Romeu Zema 3,9%, Renan Santos (Missão) 2,9% e Aldo Rebelo (DC) 1,1%. Votos em branco ou nulos correspondem a 3,8%, e 0,5% dos entrevistados não souberam responder.

No segundo cenário, Lula alcança 45,1%, enquanto Flávio tem 39,5%. Zema registra 3,9%, Ratinho Jr. 3,8%, Renan Santos 3,2% e Aldo Rebelo 1,1%.

Na terceira projeção, Lula marca 45,3% e Flávio 39,1%. Zema chega a 5,7%, Renan Santos a 3,7%, Eduardo Leite a 1,6% e Aldo Rebelo a 1,2%.

Em um cenário com Tarcísio de Freitas, Lula soma 43,3%, e o governador paulista aparece com 36,2%. Zema registra 8,5%, Caiado 5,1%, Renan Santos 2,5% e Aldo Rebelo 0,9%.

Outra simulação aponta Lula com 47,1%, Flávio Bolsonaro com 33,1% e Tarcísio com 7,4%. Caiado tem 4,1%, Renan Santos 3,3%, Zema 1,5% e Aldo Rebelo 1,4%.

O instituto também testou um cenário com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como candidato. Nesse caso, Haddad registra 39,1% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro tem 37,1%. Zema aparece com 4,1%, Caiado com 3,8%, Renan Santos com 3,5% e Aldo Rebelo com 1,4%.

A pesquisa AtlasIntel/Bloomberg tem margem de erro de um ponto percentual, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. O levantamento foi financiado com recursos próprios do instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07600/2026