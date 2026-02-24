Paraná Pesquisas pode indicar virada de Flávio Bolsonaro sobre Lula

247 - A próxima sondagem do instituto Paraná Pesquisas pode apresentar uma mudança no cenário eleitoral, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) figurando na primeira colocação nas intenções de voto, à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi divulgada nesta terça-feira (24) pela revista Veja, com base em antecipação feita pelo colunista Robson Bonin, da coluna Radar, durante o programa Ponto de Vista.

A possível liderança do parlamentar estaria associada a fatores políticos recentes e à movimentação do eleitorado. A revista atribui a tendência a desdobramentos como a repercussão negativa do desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói e à transferência de votos de Jair Bolsonaro (PL) para o filho.

Apesar da informação antecipada sobre o cenário do Paraná Pesquisas, o presidente Lula mantém a dianteira em todos os levantamentos divulgados até o momento. Neste mês, a pesquisa Meio Ideia indicou a liderança do petista. Em janeiro, o instituto AtlasIntel também registrou o presidente à frente nas intenções de voto.