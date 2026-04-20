Forças Armadas repassaram R$ 137 milhões ao Banco Master via consignados

247 - As Forças Armadas repassaram R$ 137 milhões ao Banco Master entre 2020 e 2026 por meio de operações de crédito consignado contratadas por militares. Os valores foram descontados diretamente dos salários e enviados à instituição financeira, sem impacto direto nos orçamentos do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica.

A informação foi publicada inicialmente pela Folha de S.Paulo e confirmada pelo g1 nesta terça-feira (20). Os dados constam no Portal da Transparência e indicam que os repasses das Forças Armadas representam 12,6% do total transferido ao banco por órgãos federais no período, que soma cerca de R$ 1 bilhão.

De acordo com os números oficiais, o Exército foi responsável pela maior parte dos repasses, com R$ 115,6 milhões, seguido pela Aeronáutica, com R$ 17,6 milhões, e pela Marinha, com R$ 3,9 milhões. O volume coloca o Exército como o segundo maior responsável por operações com o Banco Master entre órgãos públicos, atrás apenas da Previdência Social.

Os dados também mostram uma forte expansão desse tipo de operação após a aquisição do banco pelo empresário Daniel Vorcaro. Em 2020, os repasses somavam cerca de R$ 3 milhões. Já em 2021, houve um salto de 1.253%, atingindo R$ 43,4 milhões. O crescimento continuou nos anos seguintes, chegando a R$ 404,8 milhões em 2025, ano em que o banco entrou em liquidação.

Em nota, o Exército afirmou que não houve transferência de recursos públicos para o banco. Segundo a instituição, "os valores envolvidos são oriundos de rendimentos particulares dos militares para o pagamento de dívidas privadas". A Força destacou ainda que atua apenas como intermediária no processo: "o Comando do Exército, via Centro de Pagamento do Exército (CPEx), atua apenas como interveniente, efetuando o desconto autorizado no contracheque e realizando o repasse mensal à entidade consignatária [Master]".

O Exército também informou que, após a liquidação extrajudicial do Banco Master pelo Banco Central, em 18 de novembro, rescindiu unilateralmente o contrato de credenciamento para novos empréstimos consignados em 24 de novembro. No entanto, os pagamentos de contratos já firmados continuam sendo realizados. Em 2026, foram repassados R$ 4,3 milhões.

A Força Aérea Brasileira (FAB) declarou que os valores transferidos em 2024 e 2025 também se referem exclusivamente a crédito consignado. Segundo a instituição, "após a decretação da liquidação extrajudicial e diante da ausência de ratificação dos dados de domicílio bancário da entidade liquidante, não foram realizadas novas transferências".

A Aeronáutica acrescentou que o credenciamento do banco ocorreu por meio de edital público, com comprovação de requisitos legais e financeiros. O modelo permite a oferta de empréstimos consignados, cartões de crédito e outros benefícios, sendo a adesão opcional por parte dos militares. A Força destacou ainda que não há custos para a instituição nesse tipo de operação, que envolve atualmente 234 entidades credenciadas.