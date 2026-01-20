Fundo ligado à Reag e ao Banco Master registra ganho de 139.999.900% em seis anos

247 - Um fundo administrado pela Reag, instituição ligada ao Banco Master, apresentou uma valorização de 139.999.900% entre 2019 e 2025. O Hans 95 teve sua cota elevada de R$ 1.000 em 3 de janeiro de 2019 para cerca de R$ 1,4 bilhão em 9 de abril de 2025, segundo dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) consultados nesta terça-feira (20). As informações são da revista Veja.

Maior salto ocorreu em 2019

A variação registrada no período equivale a um ganho de quase 140 milhões por cento em seis anos. O maior salto ocorreu ainda em 2019. Em um intervalo de 12 meses, a cota do Hans 95 passou de R$ 1.000 para R$ 70,7 milhões, o que representa uma valorização anual de 7.073.900%. As demonstrações financeiras disponíveis na CVM indicam que o fundo teve balanços divulgados até 31 de dezembro de 2021.

Naquele ano, o patrimônio líquido do Hans 95 era de R$ 3 bilhões. Desse total, cerca de 86,9% estavam alocados em fundos multimercados, conforme os dados oficiais. O desempenho chama atenção quando comparado à média do segmento.

Desempenho supera média do mercado

De acordo com o Índice de Hedge Funds (IHFA), da Anbima, os fundos multimercados registraram valorização acumulada de 494% entre julho de 2009 e janeiro de 2026, percentual significativamente inferior ao desempenho apresentado pelo Hans 95 no mesmo tipo de aplicação.

Operação Carbono Oculto

O fundo também aparece na lista da Operação Carbono Oculto, investigação que apura fraudes financeiras relacionadas a esquemas de lavagem de dinheiro atribuídos ao Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa com atuação no Estado de São Paulo.

Além disso, informações da Elos Ayta Consultoria apontam que, em 2024, o Hans 95 possuía R$ 123 milhões aplicados em Certificados de Depósitos Bancários do Banco Master.