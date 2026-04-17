Gilmar dá 15 dias para Alfredo Gaspar, Lindbergh e Soraya se explicarem por confusão na CPMI do INSS

247 - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), estabeleceu nesta sexta-feira (17) prazo de 15 dias para que os deputados federais Alfredo Gaspar (PL-AL) e Lindbergh Farias (PT-RJ), além da senadora Soraya Thronicke (PSB-MS), apresentem explicações após se envolverem em uma confusão no último dia da CPMI do INSS, no fim de março.

No dia 27 daquele mês, Lindbergh se levantou durante a sessão da CPMI, no momento em que Gaspar se preparava para ler o relatório, e acusou o relator de ser um estuprador. Em seguida, ele detalhou a acusação ao lado da senadora Soraya, afirmando que o relator teria estuprado uma menor de idade em Alagoas. Gaspar negou veementemente as acusações, respondeu com ofensas a Lindbergh e também fez críticas à senadora. Ele chegou a se colocar à disposição para realizar um teste de DNA, caso a Justiça determine.

No despacho, Gilmar confirmou a competência do STF para analisar o caso e determinou que Lindbergh e Soraya se expliquem sobre a acusação. "Diante do exposto, notifiquem-se os querelados Luiz Lindbergh Farias Filho e Soraya Thronicke, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990, para que ofereçam resposta no prazo de 15 (quinze) dias", escreveu em uma das decisões.

"Diante do exposto, notifique-se o querelado, Deputado Federal Alfredo Gaspar de Mendonça Neto, nos termos do art. 4º da Lei 8.038/1990, para que ofereça resposta no prazo de 15 (quinze) dias", afirmou Gilmar na outra decisão, cobrando um posicionamento do deputado a respeito das ofensas proferidas contra Lindbergh.