Gilmar Mendes diz que cenário de "paz política" no Brasil é resultado do inquérito das Fake News

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, afirmou, nesta quinta-feira (23), que o Brasil atravessa um cenário de "paz política" em razão do chamado Inquérito das Fake News. De acordo com o magistrado, a investigação, conduzida há sete anos sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, não deve ser encerrada antes das eleições presidenciais de 2026. As informações são da CNN Brasil.

Gilmar avaliou que o período eleitoral tende a intensificar críticas ao STF, o que, segundo ele, exige mecanismos de proteção institucional. "O Brasil está nesse estágio de paz política hoje por causa do inquérito. Ele vai terminar quando acabar. Eu acho difícil acabar antes das eleições, porque os ataques contra o STF recrudesceram-se. A gente tem um pouco de prática em relação a isso. Diante de câmeras, ficam esses valentões aí, são falsos tigrões. Estão fazendo ataques, fazendo campanha. E eu acho que o tribunal precisa de instrumentos efetivos de defesa", afirmou em entrevista ao Correio Braziliense.

O ministro também declarou que o andamento do inquérito ocorre sob controle e sem risco de abusos. "A PGR pede medidas, o relator examina e a PF investiga. Não há risco de abuso", disse. A apuração deve continuar ao menos até o fim do primeiro semestre de 2027, apesar de movimentações internas no Supremo que defendem o encerramento ainda neste ano. A tendência é que Alexandre de Moraes avalie a conclusão do processo próximo ao momento em que assumirá a presidência da Corte, prevista para setembro do próximo ano.