Gleisi cobra quebra dos sigilos de Flávio Bolsonaro

247 - A deputada federal e ex-ministra Gleisi Hoffmann (PT-PR) cobrou nesta terça-feira (26) a quebra dos sigilos fiscal e bancário do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após as revelações sobre a relação do senador com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Em postagem nas redes sociais, Gleisi questionou a ausência de medidas mais duras de investigação diante das informações já divulgadas sobre as tratativas entre os dois.

“Depois de tudo o que aconteceu entre Flavio Bolsonaro e Vorcaro, uma pergunta que não quer calar: por que seus sigilos fiscal e bancário não são quebrados?”, escreveu Gleisi Hoffmann na publicação.

Depois de tudo o que aconteceu entre Flavio Bolsonaro e Vorcaro, uma pergunta que não quer calar: por que seus sigilos fiscal e bancário não são quebrados? May 26, 2026

Reportagens da imprensa nacional mostram que Flávio Bolsonaro manteve contato direto com Vorcaro em meio à busca de recursos para o filme “Dark Horse”, produção sobre Jair Bolsonaro (PL). O senador negociou um aporte milionário para o projeto, em valores que chegaram a US$ 24 milhões, cerca de R$ 134 milhões. O caso ganhou força depois da divulgação de mensagens, áudios e documentos que indicam tratativas entre Flávio e o empresário.

Flávio Bolsonaro admitiu ter procurado Vorcaro, mas afirmou que o contato teve como objetivo apenas buscar investidores privados para o filme sobre seu pai. O senador negou irregularidades, disse que não houve uso de dinheiro público e sustentou que havia contrato de confidencialidade envolvendo o projeto.

Daniel Vorcaro é investigado no caso do Banco Master, instituição associada a suspeitas de fraudes bilionárias. A situação do banco e as revelações sobre a proximidade entre o empresário e Flávio Bolsonaro ampliaram o desgaste político do senador, que passou a ser cobrado publicamente por explicações sobre a natureza da relação com o ex-banqueiro.