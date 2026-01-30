Gleisi estreia na corrida ao Senado com até 17% e entra no bloco competitivo no Paraná

247 - A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), iniciou sua trajetória na corrida ao Senado com desempenho relevante nas intenções de voto no Paraná. Na primeira sondagem que mede seu nome para a disputa de 2026, a petista alcança até 17% e passa a integrar o grupo de candidaturas com potencial competitivo em um cenário ainda fragmentado.

As informações são do Blog do Esmael, com base em levantamento da Futura Inteligência. A pesquisa foi realizada entre sábado (24) e terça-feira (27), com margem de erro de 3,5 pontos percentuais e registros BR-04148/2026 e PR-08318/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na medição inicial, Gleisi aparece com 16,9% das intenções de voto, índice considerado expressivo para um primeiro teste eleitoral. Os cruzamentos indicam melhor desempenho entre mulheres, eleitores de áreas urbanas e faixas de renda mais baixas, revelando um lastro eleitoral imediato da ministra no estado.

O resultado coloca Gleisi à frente de nomes tradicionais da política paranaense, como Cristina Graeml (União), Beto Richa (PSDB), Osmar Dias (PDT) e Flávio Arns (PSB). O desempenho reforça a leitura de que o campo progressista já dispõe de um polo definido para a disputa majoritária ao Senado no Paraná.

A pesquisa aponta um quadro pulverizado. Ratinho Junior (PSD) lidera os cenários testados, seguido por Deltan Dallagnol (Novo) e Álvaro Dias (MDB). A distância entre Gleisi e o terceiro colocado, porém, permanece dentro da margem de erro, mantendo a disputa em aberto. Dallagnol está inelegível até 2031, enquanto Ratinho Junior tem reiterado que não pretende concorrer ao Senado e figura entre as opções do PSD para a Presidência da República, segundo o partido comandado por Gilberto Kassab.

Com índices de indecisão e votos brancos que superam 24%, o levantamento indica espaço para crescimento ao longo da campanha. Em disputas para o Senado, esse contingente costuma se definir mais próximo do pleito, influenciado por alianças políticas e pelo cenário nacional.

À frente da articulação política do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi entra na disputa com alto grau de visibilidade e capacidade de organização partidária. No contexto paranaense, a estreia acima dos 15% sugere que a eleição ao Senado pode ganhar contornos nacionais e reduzir a vantagem de candidaturas conservadoras, especialmente se o campo da direita permanecer fragmentado.

Nos bastidores, a avaliação é de que o desempenho inicial fortalece a ministra para ampliar alianças e consolidar o voto de opinião. A primeira medição sinaliza competitividade real do PT na corrida ao Senado no Paraná em 2026 e altera o eixo da disputa, que passa a depender de estratégia, tempo de campanha e do ambiente político nacional.