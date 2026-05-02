Governador do Piauí defende que governo mude articulação no Senado e reapresente o nome de Messias

247 - O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), defendeu que o governo federal aperfeiçoe sua articulação política no Senado e volte a apresentar o nome do ministro Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Em publicação nas redes sociais, Rafael Fonteles afirmou que a votação permite duas conclusões centrais: a primeira, segundo ele, é que Messias demonstrou possuir as credenciais necessárias para ocupar uma cadeira no STF; a segunda é que o governo precisa rever sua atuação política junto aos senadores.

Podemos tirar duas conclusões a partir da votação de quarta-feira no Senado Federal.



A primeira é a de que o Ministro Jorge Messias demonstrou, de forma brilhante, todos os requisitos necessários para o cargo de Ministro do STF. A segunda conclusão é a de que precisamos… May 2, 2026

“Podemos tirar duas conclusões a partir da votação de quarta-feira no Senado Federal”, escreveu Fonteles.

O governador destacou que, em sua avaliação, Jorge Messias apresentou desempenho sólido no processo de apreciação de seu nome. “A primeira é a de que o Ministro Jorge Messias demonstrou, de forma brilhante, todos os requisitos necessários para o cargo de Ministro do STF”, afirmou.

Fonteles também apontou que o resultado no Senado indicou uma insatisfação não declarada de parlamentares que, em tese, compõem a base de apoio do governo federal. Para ele, esse cenário exige uma correção de rota na condução política do Executivo junto à Casa. “A segunda conclusão é a de que precisamos aperfeiçoar a articulação política do governo federal junto ao Senado, pois a votação revelou clara demonstração de insatisfação velada de alguns senadores que seriam da nossa base aliada”, declarou.

Ao defender a reapresentação do nome de Messias, o governador relacionou a eventual indicação ao peso político do Nordeste e à qualidade técnica que atribui ao jurista. Fonteles afirmou torcer para que a articulação seja reorganizada e para que o governo insista na escolha.

“Sendo assim, torcemos para que essa articulação seja aperfeiçoada e o nome do Ministro Jorge Messias seja reapresentado, para que o Nordeste não seja prejudicado e o Brasil não perca um Ministro do STF de altíssima qualidade, sério, sereno, competente, humano e justo”, disse o governador.

O Senado rejeitou, por 42 votos a 34, a indicação de Jorge Messias ao STF nesta quarta-feira (29). O advogado-geral da União passou pelo crivo do Congresso depois de cinco meses de impasse envolvendo a indicação feita pelo Planalto.