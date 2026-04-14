Governo amplia fiscalização sobre distribuidoras de combustíveis e aumenta valor do Gás do Povo

247 - O governo federal anunciou novas medidas que ampliam a fiscalização sobre distribuidoras de combustíveis e promovem ajustes nos valores do programa Gás do Povo, com o objetivo de assegurar o repasse de benefícios à população e manter o abastecimento em meio à alta internacional do petróleo. As ações incluem maior controle sobre margens de lucro e revisão dos preços de referência para o gás de cozinha, que atende milhões de famílias em todo o país.

As informações foram divulgadas pelo portal G1, que detalhou o pacote de medidas voltado à contenção dos impactos da elevação dos combustíveis na economia brasileira. Segundo a reportagem, o governo determinou que distribuidoras beneficiadas com subsídios ao diesel passem a divulgar semanalmente suas margens de lucro por produto, aumentando a transparência no setor.

De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, a medida é essencial para evitar distorções no mercado. “A regra de transparência de preços que precisa ser praticada sob pena de vedação de aquisição dos combustíveis subvencionados. Se adquirirem, precisam dar transparência a sua margem de lucro. Medida crucial para que esse regime de abastecimento siga reduzindo preços de combustíveis. Para que nenhum agente econômico se beneficie da redução de preços”, afirmou.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) também poderá solicitar dados adicionais para verificar os cálculos apresentados pelas empresas, reforçando o controle sobre o setor. A iniciativa busca garantir que os subsídios concedidos ao diesel sejam efetivamente repassados aos consumidores finais.

No caso do Gás do Povo, programa que oferece gratuitamente a recarga de botijões de 13 kg para mais de 15 milhões de famílias, haverá reajuste nos preços de referência pagos às distribuidoras. A atualização deve gerar um custo adicional de R$ 300 milhões neste ano, com o objetivo de manter a adesão das empresas e atrair novos participantes.

O diesel, principal combustível utilizado no transporte de cargas no Brasil, tem impacto direto na inflação. O aumento de seu preço eleva os custos de frete, que tendem a ser repassados para alimentos, produtos industrializados e serviços, pressionando o custo de vida.

Além dessas ações, o governo também anunciou linhas de crédito para setores afetados e novas medidas de fiscalização para evitar abusos nos preços. Moretti informou ainda que será regulamentada em breve a subvenção para produtores nacionais e importadores de diesel, assim como a adesão dos estados ao programa de subsídios. Também está prevista regulamentação específica para o apoio ao GLP.

As medidas ocorrem em um cenário internacional de alta do petróleo, impulsionada por tensões no Oriente Médio, que elevam os custos e aumentam as incertezas sobre o abastecimento. Como o Brasil depende da importação de cerca de 30% do diesel consumido, as oscilações externas impactam diretamente os preços internos.