Governo federal monitora efeitos na malha aérea provocados pela pane técnica em SP

247 - O governo federal informou nesta quinta-feira (9) que acompanha os efeitos provocados pela pane técnica que interrompeu temporariamente as operações em aeroportos de São Paulo. Segundo o SBT News, a falha afetou os terminais de Congonhas, Guarulhos e Viracopos e gerou reflexos em outras regiões do país.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o foco é identificar os impactos na malha aérea nacional após a paralisação. A pasta afirmou que atua em conjunto com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), concessionárias aeroportuárias e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo para restabelecer a normalidade das operações.

A princípio, o problema atingiu diretamente os aeroportos paulistas, mas voos com destino a São Paulo também sofreram atrasos e cancelamentos em outras cidades. Em Brasília (DF), pelo menos 10 voos decolando para a capital paulista foram afetados, além de cinco operações de pouso.

Em nota, o ministério informou que os órgãos envolvidos mantêm articulação para avaliar a extensão da ocorrência e garantir a regularidade do tráfego aéreo. As concessionárias GRU Airport, responsável por Guarulhos, e Aena, que administra Congonhas, participam desse processo.

Interrupção no sistema de controle

A falha técnica ocorreu no sistema de controle de tráfego aéreo, provocando a suspensão das operações por cerca de 35 minutos. Os pousos e decolagens foram retomados às 10h06, conforme informado pelas autoridades.

A GRU Airport declarou que a interrupção foi causada por uma falha geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo. Segundo a concessionária, o problema teve origem no sistema operado pela NAV Brasil, estatal responsável pelos serviços de navegação aérea.

O incidente ocorreu no Controle de Aproximação de São Paulo, órgão responsável pela gestão do tráfego aéreo na área terminal da região. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que todos os procedimentos seguiram as normas internacionais de segurança de voo e que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo irá apurar as causas da pane.

Nota do Ministério de Portos e Aeroportos

"O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) informa que, na manhã desta quinta-feira (9), foi identificado um problema técnico no Controle de Aproximação (APP, do inglês Approach Control) na região de São Paulo.

Em razão da ocorrência, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), órgão responsável pelo gerenciamento do tráfego aéreo, suspendeu, por aproximadamente 35 minutos, as autorizações de decolagem na área de controle terminal de São Paulo (TMA-SP), que abrange os aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

As operações foram normalizadas às 10h06 nos dois aeroportos.

A Agência Nacional de Aviação Civil e o Ministério de Portos e Aeroportos, com o apoio das concessionárias de Guarulhos (GRU Airport) e de Congonhas (Aena), estão trabalhando conjuntamente para identificar os possíveis impactos na malha aérea por conta da intercorrência e mantêm articulação com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para garantir a plena regularidade das operações."

Nota da Nav Brasil

"A NAV Brasil informa que os atrasos registrados em diversos aeroportos, nesta manhã de 09 de abril de 2026, com principal concentração naqueles situados no estado de São Paulo, foram consequência de ocorrência no Controle de Aproximação de São Paulo (APP-SP), órgão responsável pelo controle do tráfego aéreo na área terminal da região que é subordinado ao Departamento de Controle do Espaço Aéreo, uma organização vinculada ao Comando da Aeronáutica.

Os órgãos operacionais da NAV Brasil permanecem acompanhando a situação e promovendo as medidas pertinentes para mitigar os impactos.

A NAV Brasil reforça seu compromisso permanente com a segurança operacional e com a prestação de serviços de navegação aérea com elevados padrões de qualidade."