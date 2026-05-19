Governo lança SoberanIA, plataforma nacional de inteligência artificial voltada ao serviço público

247 - O governo federal participou nesta terça-feira (19), em Brasília, do lançamento oficial da SoberanIA, apresentada como o primeiro ecossistema comercial brasileiro de inteligência artificial generativa em português voltado ao serviço público. A iniciativa reúne soluções para áreas como educação, segurança pública e gestão administrativa.

O projeto é liderado pelo Governo do Piauí, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Ministério das Comunicações (MCom). A proposta está integrada ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) e ao programa Nova Indústria Brasil (NIB).

Tecnologia voltada ao contexto brasileiro

De acordo com os organizadores, a plataforma foi desenvolvida para compreender a linguagem institucional brasileira, além de aspectos culturais, administrativos e legais do país. Os modelos de IA também foram treinados com grande volume de dados relacionados à gestão pública e documentos administrativos.

A proposta é reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras e fortalecer a soberania digital brasileira. Durante o lançamento, o governador do Piauí, Rafael Fonteles, destacou o caráter estratégico da iniciativa. “O Brasil deixa de ser apenas consumidor de inteligência artificial estrangeira e passa a produzir a sua”, afirmou.

Em uma postagem na rede social X, antigo Twitter, Fonteles afirmou que “o lançamento comercial do SoberanIA marca um passo importante para a soberania tecnológica do Brasil”.

Na postagem, o governador destacou que “municípios, Estados, ministérios e estatais poderão utilizar uma ferramenta poderosa de IA, preparada para lidar com dados críticos, especialmente nas áreas de saúde, segurança e gestão pública. Além das soluções de inteligência artificial, o projeto também avança na construção de uma infraestrutura computacional soberana.

“É o Brasil fortalecendo sua capacidade tecnológica para liderar a nova era da inteligência artificial com inovação, segurança e interesse público”, finalizou.

Seis ferramentas já disponíveis

O pacote lançado reúne seis soluções voltadas ao setor público. Entre elas está o Gov Chat, ferramenta de acesso a serviços públicos por aplicativos de mensagem. Outra solução é o BO Fácil, que permite o registro de boletins de ocorrência por áudio ou texto. Já o Seduc IA foi criado para auxiliar professores da rede pública na produção de materiais didáticos personalizados.

A plataforma também inclui os chamados Agentes SEI, destinados à análise inteligente de processos administrativos, além de um gerador de termos de referência e um kit de desenvolvimento para gestores públicos criarem novas aplicações.

Projeto já opera no Piauí

Mais de 70 pesquisadores participaram do desenvolvimento do ecossistema. Embora o lançamento nacional tenha ocorrido agora, as ferramentas já estão em operação no Piauí há mais de um ano. A partir desta nova etapa, as soluções passam a ser oferecidas comercialmente a municípios, estados, autarquias e empresas estatais em todo o país.

Serpro defende soberania tecnológica

Durante o evento, o superintendente nacional de Negócios do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), Carlos Alexandria, afirmou que o Brasil ainda possui forte dependência estrutural de soluções de inteligência artificial desenvolvidas no exterior. “Precisamos de uma plataforma nacional, treinada majoritariamente em língua portuguesa e adaptada à legislação e ao contexto sociocultural brasileiro”, disse.