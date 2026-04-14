Governo prepara mais trocas no INSS

247 - A nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Viana Silveira, iniciou sua gestão discutindo mudanças internas com o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, em meio à estratégia do governo de promover ajustes no órgão e enfrentar a fila de 2,7 milhões de requerimentos, além de problemas relacionados a fraudes no sistema, informa o jornal O Globo.

A reunião entre o ministro e a dirigente marca o início de uma possível reestruturação no INSS, incluindo substituições em cargos estratégicos da diretoria e de assessores ligados à gestão anterior.

A expectativa é de alterações em áreas como a diretoria de benefícios e a procuradoria do instituto, atualmente ocupadas por nomes indicados pelo ex-presidente Gilberto Waller, demitido na segunda-feira (13). A movimentação indica uma tentativa de reorganização interna e de alinhamento com a atual condução do Ministério da Previdência.

A nomeação de Ana Cristina, servidora de carreira, amplia a influência do ministro sobre o INSS. A mudança ocorre cerca de um ano após a Operação Sem Desconto, deflagrada pela Polícia Federal em abril de 2025, que revelou um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões, levando à queda da antiga cúpula do órgão.

Gilberto Waller havia sido escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como um nome técnico para recuperar a imagem do INSS e estruturar soluções para indenizar aposentados prejudicados. No entanto, sua saída foi motivada, sobretudo, pela dificuldade em reduzir a fila de pedidos, que chegou a 2,7 milhões em março.

O ministro Wolney Queiroz afirmou que a demissão ocorreu devido ao desempenho insuficiente nesse ponto. Nos bastidores, porém, havia divergências entre os dois, incluindo posições distintas durante a CPMI do INSS e disputas sobre indicações para cargos de chefia.

Ana Cristina assume o comando do instituto em um cenário desafiador. Além de reduzir a fila, terá que administrar o pagamento de mais de 30 milhões de benefícios, lidar com cerca de 750 mil novos pedidos mensais e fortalecer mecanismos de combate a fraudes.

O Ministério da Previdência destacou, em nota, a experiência da nova presidente no Conselho de Recursos da Previdência Social, onde teria ampliado a capacidade de análise de processos. Ainda assim, servidores apontam que o desafio atual é mais amplo, envolvendo gestão operacional, tecnologia e funcionamento das agências em todo o país.

Formada em Direito, Ana Cristina ingressou no INSS em 2003 como analista do seguro social e acumulou experiência em diferentes áreas da autarquia. Entre 2023 e o início de 2026, presidiu o Conselho de Recursos e, mais recentemente, atuava na secretaria-executiva do ministério.

A nova fase do INSS começa sob pressão por resultados, especialmente diante do impacto político da fila de benefícios e da necessidade de recuperar a confiança na gestão previdenciária.