Haddad vai definir com Lula participação em viagem aos EUA em reunião em SP nesta terça-feira (3)

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta segunda-feira (2) que deve conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sobre sua participação na viagem do chefe do Executivo aos Estados Unidos, prevista para março. Segundo Haddad, o encontro com Lula deve ocorrer nesta terça-feira (3) em São Paulo, ocasião em que será definido se ele acompanhará o presidente na agenda com Donald Trump. As informações são da CNN Brasil.

Na última quarta-feira (25), Haddad havia declarado que sua permanência à frente do Ministério da Fazenda dependeria justamente da decisão sobre a viagem aos EUA com Lula. Questionado sobre a data de eventual saída da pasta, o ministro não forneceu detalhes. Fontes próximas ao governo indicam que o presidente pretende se reunir com Trump por volta do dia 16 de março, embora a data ainda não tenha sido oficialmente confirmada.

Durigan e Ceron na fila para a Fazenda

Haddad já vinha manifestando, desde o final de 2025, o desejo de se afastar da Fazenda para dedicar-se à campanha de reeleição do presidente. Caso Haddad deixe o cargo, a tendência é que o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, assuma a titularidade da pasta. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, deverá ocupar a posição de Durigan, completando a reorganização da equipe econômica.

Haddad é apontado pelo PT como possível candidato ao governo de São Paulo. A especulação sobre sua participação no Senado em São Paulo também circula, gerando atenção no cenário político do estado.