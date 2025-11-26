Ida para presídio deixa Vorcaro transtornado e gritando com agentes

247 - A transferência do empresário Daniel Vorcaro para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos, na segunda-feira (24), provocou forte reação e marcou uma mudança brusca em seu comportamento. A informação foi publicada originalmente pelo colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Até então mantido em uma cela na superintendência da Polícia Federal em São Paulo, Vorcaro demonstrava relativa tranquilidade diante do avanço das investigações envolvendo o caso Master. O cenário, porém, mudou na manhã de ontem. Ao ser visitado por advogados, o empresário teria se exaltado, em tom de desespero, ao questionar a própria transferência.

Diante dos defensores, Vorcaro perdeu o controle emocional e gritou: “Como é que eu vim para cá?”. O episódio foi descrito por pessoas presentes como um momento de ruptura, no qual ele demonstrou apreensão com a nova realidade dentro do sistema prisional paulista.

A unidade para onde Vorcaro foi levado

O CDP de Guarulhos, inaugurado em 2002, abriga presos provisórios e tem capacidade para 553 detentos. Diferentemente de grande parte das unidades prisionais brasileiras, frequentemente marcadas por superlotação severa, o presídio estava abaixo de sua capacidade no momento da transferência. Pelas contagens de segunda-feira, havia 454 internos.

A mudança, entretanto, representou uma alteração significativa no nível de conforto e de controle que Vorcaro mantinha enquanto estava na sede da PF, onde permanecia em cela individual e sob vigilância diferenciada.

Impacto no caso e próximos passos

A defesa do empresário deve insistir em medidas para reverter a transferência ou obter condições consideradas mais adequadas para o cumprimento de sua prisão preventiva. A equipe jurídica afirma, nos bastidores, que não foi previamente informada da mudança, o que teria contribuído para o estado de inquietação do empresário.

As investigações envolvendo o caso Master — que apura suspeitas de irregularidades na venda de carteiras de crédito ao BRB — seguem em andamento. Ainda não há previsão de quando o Judiciário decidirá sobre eventuais pedidos da defesa para reavaliar o local de custódia de Vorcaro.