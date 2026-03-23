"Indústria de defesa forte é um seguro de vida da nação", diz Alckmin em evento do setor

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira (23) que o fortalecimento da indústria de defesa nacional é essencial para garantir o futuro do Brasil. Segundo ele, o avanço do setor representa um elemento central para a segurança e a soberania do país.

As declarações, segundo a Sputnik Brasil, foram feitas durante o lançamento do Catálogo de Produtos da Base Industrial de Defesa do Brasil, realizado na sede do Ministério da Defesa, conforme informações da notícia original. No evento, Alckmin destacou a importância de consolidar a capacidade produtiva nacional em áreas estratégicas.

Indústria de defesa como eixo estratégico

De acordo com o vice-presidente, uma indústria de defesa robusta funciona como um pilar de proteção nacional e também como vetor de desenvolvimento econômico. Ele enfatizou que o setor deve ser visto como parte fundamental de uma política industrial voltada ao crescimento sustentável.

Ao abordar o tema, Alckmin afirmou: “Uma indústria de defesa forte é um seguro de vida para a nação e um motor para a Nova Indústria Brasil”.

Impacto em setores produtivos

O ministro ressaltou ainda que o fortalecimento da indústria de defesa pode gerar efeitos positivos em outras áreas relevantes da economia. Entre os segmentos citados estão saúde, agricultura e ciência, que podem se beneficiar do avanço tecnológico impulsionado por investimentos no setor.

Segundo ele, esse processo contribui para ampliar a inovação, fortalecer cadeias produtivas e aumentar a competitividade do país em diferentes frentes.

Evento no Ministério da Defesa

O lançamento do catálogo ocorreu na sede do Ministério da Defesa e reuniu representantes do governo e da indústria. A iniciativa busca dar visibilidade à Base Industrial de Defesa do Brasil e reforçar sua importância para o desenvolvimento nacional.

A apresentação do material também reforça a estratégia de integração entre defesa, inovação e política industrial, apontada pelo governo como fundamental para o crescimento econômico e a autonomia tecnológica do país.