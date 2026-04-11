Investimentos em infraestrutura crescem até 161% no governo Lula

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou de forma significativa os investimentos em infraestrutura entre 2023 e 2025, com crescimento que chega a 161% em ferrovias e avanços relevantes também em rodovias e aeroportos. Os dados apontam aumento tanto de recursos públicos quanto privados, em comparação com o período de 2019 a 2021.

As informações foram divulgadas pelo próprio presidente Lula em publicação nas redes sociais neste sábado (11) e também constam em apresentação oficial do governo federal , que detalha a evolução dos investimentos nos principais modais de transporte.

No setor rodoviário, os investimentos públicos alcançaram R$ 40 bilhões entre 2023 e 2025, valor 67% superior ao registrado entre 2019 e 2021. Já os aportes privados também chegaram a R$ 40 bilhões, representando crescimento de 90% no mesmo período.

Nas ferrovias, o avanço foi ainda mais expressivo. Os investimentos públicos saltaram de R$ 1,8 bilhão para R$ 4,7 bilhões, um aumento de 161%. No setor privado, os recursos passaram de R$ 19,4 bilhões para R$ 35,1 bilhões, alta de 81%.

Os aeroportos também registraram expansão. Os investimentos públicos cresceram 60%, passando de R$ 797 milhões para R$ 1,27 bilhão, enquanto os aportes privados mais que dobraram, com aumento de 101%, indo de R$ 4,5 bilhões para R$ 9,1 bilhões.

O conjunto desses investimentos integra a estratégia do governo de fortalecer a infraestrutura nacional, com impacto direto na logística, no turismo e no escoamento da produção. Segundo a publicação do presidente, a ampliação dos recursos contribui para “mover a economia, melhorar a logística, conectar famílias e negócios, aprimorar o turismo e facilitar exportações”.

Os números fazem parte de um cenário mais amplo de expansão de investimentos públicos e privados no país, com foco em obras estruturantes e concessões, dentro de iniciativas como o Novo PAC, que prevê grandes volumes de recursos para modernização da infraestrutura brasileira.