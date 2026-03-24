Itaúsa estreia entre as ações mais negociadas da B3 em fevereiro
Levantamento mostra entrada inédita da ITSA4 no top 10 e liderança de Vale, Petrobras e Itaú Unibanco
247 - A Itaúsa (ITSA4) passou a integrar pela primeira vez o ranking das ações mais negociadas da B3 desde o início do monitoramento realizado pela plataforma DataWise+, em janeiro de 2025. Em fevereiro de 2026, a companhia apareceu na décima posição da lista elaborada a partir do volume financeiro total movimentado por cada papel no período.
Segundo levantamento da DataWise+, solução da B3, o estudo considera o volume financeiro negociado com base no preço multiplicado pela quantidade de ações transacionadas. Os dados divulgados nesta terça-feira (24), em São Paulo, mostram que Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Itaú Unibanco (ITUB4) ficaram entre os papéis com maior movimentação no mês.
No ranking geral de fevereiro, a liderança ficou com a Vale (VALE3). Na sequência aparecem Petrobras (PETR4), Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Bradesco (BBDC4). A B3 (B3SA3) ocupou a sexta colocação, enquanto Banco BTG Pactual (BPAC11), Axia Energia (AXIA3), Prio (PRIO3) e Itaúsa (ITSA4) completaram a lista das dez ações mais negociadas.
Itaúsa entra no top 10 pela primeira vez
A presença da Itaúsa no levantamento marca a primeira vez que a empresa aparece entre os dez papéis de maior volume financeiro negociado desde que a DataWise+ começou a acompanhar esse indicador, no início de 2025. A entrada da companhia no ranking reforça a movimentação relevante do ativo ao longo de fevereiro.
Vale, Petrobras e Itaú lideram o ranking
A liderança da Vale confirma o peso do setor de mineração nas negociações da bolsa brasileira. Petrobras e Itaú Unibanco também figuraram entre os principais destaques do mês, consolidando a presença de grandes companhias dos setores de energia e financeiro entre as ações mais movimentadas da B3.
Recorte por perfil de investidor mostra diferenças
A DataWise+ também detalhou quais foram os papéis mais negociados por tipo de investidor em fevereiro. No segmento de pessoa física, os cinco primeiros colocados foram Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Itaú Unibanco (ITUB4), Banco do Brasil (BBAS3) e Magazine Luiza (MGLU3).
Entre as pessoas jurídicas, a Vale liderou, seguida por Marfrig (MBRF3), RCSL4, RDOR3 e Totvs (TOTS3). No recorte de fundos, os ativos mais negociados foram Vale, Petrobras, Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco.
No grupo de não residentes, a Vale também ficou na primeira posição. Depois vieram Itaú Unibanco, Petrobras, Banco do Brasil e Bradesco. Já entre as instituições financeiras, a liderança foi novamente da Vale, seguida por Itaú Unibanco, BB Seguridade (BBSE3), Marfrig (MBRF3) e Banco do Brasil.